Un augurio di buon lavoro e la conferma di una collaborazione istituzionale fondata sulla legalità. È il senso del messaggio diffuso dalla sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, in occasione della nomina di Enrico Infante a nuovo procuratore della Repubblica.

Nel comunicato, la prima cittadina sottolinea il profilo professionale del magistrato, ricordandone il percorso e l’impegno maturato nel corso degli anni, in particolare nella lotta alla criminalità organizzata e nelle indagini sui reati contro la pubblica amministrazione. Un’esperienza che, secondo la sindaca, rappresenta un valore aggiunto per il territorio e per una comunità che chiede risposte concrete sul fronte della sicurezza, della trasparenza e della tutela dell’interesse pubblico.

La nomina di Infante viene inserita in un quadro di continuità istituzionale. Episcopo esprime infatti un ringraziamento al procuratore uscente Ludovico Vaccaro per il lavoro svolto alla guida della Procura di Foggia, evidenziando come l’azione della magistratura abbia rappresentato in questi anni un presidio fondamentale di legalità.

Al nuovo procuratore, la sindaca rivolge congratulazioni per l’incarico e auguri di buon lavoro, assicurando che l’amministrazione comunale sarà un interlocutore attento e partecipe. Un passaggio che ribadisce la disponibilità del Comune a collaborare, nel rispetto dei ruoli, su un terreno condiviso: il contrasto alla criminalità e alla corruzione in tutte le loro forme.

Nel messaggio emerge la volontà di rafforzare il dialogo tra istituzioni, nella convinzione che solo attraverso una cooperazione leale e responsabile sia possibile affrontare fenomeni complessi che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini e sulla credibilità delle amministrazioni pubbliche.

Il comunicato si chiude con la firma della sindaca e la data, a suggellare una presa di posizione ufficiale che intende riaffermare il valore della legalità come asse portante dell’azione amministrativa e della convivenza civile a Foggia.