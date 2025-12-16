Edizione n° 5917

BALLON D'ESSAI

CONDANNE ASLBA // Tangenti in cambio di appalti alla Asl di Bari, due condanne e 8 patteggiamenti
16 Dicembre 2025 - ore  16:24

CALEMBOUR

PAGA MINIMA // Appalti in Puglia, ok della Consulta alla paga minima di 9 euro
16 Dicembre 2025 - ore  16:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Episcopo al neo procuratore Infante: “Collaborazione leale contro criminalità e corruzione”

INFANTE PROCURATORE Episcopo al neo procuratore Infante: “Collaborazione leale contro criminalità e corruzione”

La nomina di Infante viene inserita in un quadro di continuità istituzionale.

Foggia: Enrico Infante verso la nomina a Procuratore della Repubblica

Enrico Infante - Fonte Immagine: YouTube, ANM Associazione Nazionale Magistrati

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
16 Dicembre 2025
Foggia // Politica //

Un augurio di buon lavoro e la conferma di una collaborazione istituzionale fondata sulla legalità. È il senso del messaggio diffuso dalla sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, in occasione della nomina di Enrico Infante a nuovo procuratore della Repubblica.

Nel comunicato, la prima cittadina sottolinea il profilo professionale del magistrato, ricordandone il percorso e l’impegno maturato nel corso degli anni, in particolare nella lotta alla criminalità organizzata e nelle indagini sui reati contro la pubblica amministrazione. Un’esperienza che, secondo la sindaca, rappresenta un valore aggiunto per il territorio e per una comunità che chiede risposte concrete sul fronte della sicurezza, della trasparenza e della tutela dell’interesse pubblico.

La nomina di Infante viene inserita in un quadro di continuità istituzionale. Episcopo esprime infatti un ringraziamento al procuratore uscente Ludovico Vaccaro per il lavoro svolto alla guida della Procura di Foggia, evidenziando come l’azione della magistratura abbia rappresentato in questi anni un presidio fondamentale di legalità.

Al nuovo procuratore, la sindaca rivolge congratulazioni per l’incarico e auguri di buon lavoro, assicurando che l’amministrazione comunale sarà un interlocutore attento e partecipe. Un passaggio che ribadisce la disponibilità del Comune a collaborare, nel rispetto dei ruoli, su un terreno condiviso: il contrasto alla criminalità e alla corruzione in tutte le loro forme.

Nel messaggio emerge la volontà di rafforzare il dialogo tra istituzioni, nella convinzione che solo attraverso una cooperazione leale e responsabile sia possibile affrontare fenomeni complessi che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini e sulla credibilità delle amministrazioni pubbliche.

Il comunicato si chiude con la firma della sindaca e la data, a suggellare una presa di posizione ufficiale che intende riaffermare il valore della legalità come asse portante dell’azione amministrativa e della convivenza civile a Foggia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La vita è preziosa solo perché ha una fine. Voi mortali non sapete quanto siete fortunati.” Rick Riordan

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO