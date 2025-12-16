Torremaggiore, il M5S prende le distanze dal consigliere Mele: “Scelta individuale, non rappresenta il Movimento”

TORREMAGGIORE – Il Movimento 5 Stelle di Capitanata interviene ufficialmente sulle recenti scelte politiche del consigliere comunale Francesco Mele, che ha lasciato il gruppo del M5S per aderire al gruppo misto in Consiglio comunale.

In una nota, il Movimento riconosce il contributo offerto da Mele durante il suo mandato, eletto nella lista del Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni amministrative, ma esprime «rammarico» per una decisione che viene definita individuale e non condivisa. Secondo il M5S, la scelta del consigliere sarebbe stata maturata «senza alcun confronto preventivo» e in contrasto con i principi fondanti del Movimento, come trasparenza, partecipazione e responsabilità verso gli elettori.

Per queste ragioni, il Movimento 5 Stelle comunica di aver preso formalmente le distanze dal consigliere Mele e annuncia che la vicenda sarà segnalata ai Probiviri per le opportune valutazioni sul piano politico e statutario.

Nella presa di posizione, il M5S sottolinea inoltre che il seggio consiliare «è stato ottenuto grazie ai voti espressi dai cittadini a favore del simbolo e del progetto politico del Movimento», e non su base personale. Da qui l’invito a una «riflessione seria e responsabile» sull’ipotesi delle dimissioni, considerate un possibile atto di coerenza e rispetto nei confronti degli elettori.

Nonostante l’uscita dal Consiglio comunale di un proprio rappresentante, il Movimento ribadisce la volontà di continuare a collaborare lealmente con il sindaco e con l’amministrazione comunale «nell’esclusivo interesse della comunità di Torremaggiore».

«Il nostro impegno resta quello di sempre – conclude la nota – lavorare per il bene dei cittadini, nel rispetto delle regole, dei valori e della coerenza politica, senza ambiguità e senza personalismi».