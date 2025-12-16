Manfredonia, Forza Italia denuncia caos in Consiglio Comunale: “Gli assessori violano le regole”

Dichiarazioni di Forza Italia a Manfredonia segnalano un clima di caos e tensione durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale. Secondo il partito, alcuni assessori avrebbero interrotto arbitrariamente la discussione sulla dichiarazione di voto, urlando e imponendo la propria voce, violando così il regolamento consiliare.

“Forza Italia denuncia che alcuni assessori hanno tentato di sostituirsi al sindaco, all’assessore di turno e persino al presidente del Consiglio, quest’ultimo incapace di garantire il rispetto delle regole”, si legge in una nota della segreteria cittadina. Il partito definisce questi comportamenti come inadeguati e parziali, sottolineando come nulla abbia a che vedere con la democrazia.

Nelle dichiarazioni, Forza Italia lancia un appello alla Giunta La Marca affinché rispetti le regole del Consiglio e non esasperi gli animi, e ai cittadini affinché comprendano che la battaglia del partito è volta a garantire trasparenza, correttezza e rispetto delle istituzioni.

Il partito evidenzia inoltre che la fiducia dei cittadini viene calpestata quando la politica viola le regole e manca di rispetto, e che ciò potrebbe spiegare il crescente disinteresse verso le consultazioni elettorali.

“Forza Italia continuerà a denunciare con determinazione questi comportamenti e a difendere il diritto dei cittadini a una politica seria, rispettosa, responsabile e onesta”, conclude la nota.

Lo riporta Forza Italia – Manfredonia.