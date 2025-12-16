Manfredonia, un incontro sul ruolo dell’empatia in ambito educativo

Un momento di riflessione e confronto sul valore dell’empatia nei processi educativi, sia in ambito familiare che scolastico. È questo l’obiettivo dell’incontro-dibattito promosso dall’UCIIM – sezione di Manfredonia e dall’Ufficio Diocesano della Pastorale della Salute, in programma domani, mercoledì 17 dicembre, alle ore 18.00, presso la Sala Vailati, in via Arcivescovado, a Manfredonia.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della prof.ssa Arcangela Bisceglia, presidente dell’UCIIM di Manfredonia. L’introduzione sarà affidata al prof. Luigi Talienti, dirigente dell’I.P.E.O.A. “Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo e Manfredonia, che si soffermerà sul ruolo dell’empatia nel contesto scolastico e nel rapporto educativo tra docenti e studenti.

Relatore della serata sarà il prof. Michele Illiceto, docente di Filosofia presso la Facoltà Teologica Pugliese di Bari ed ex docente del Liceo “Galilei-Moro” di Manfredonia, sezione Liceo Classico. Il suo intervento, dal titolo “Genitori empatici, fino a che punto?”, affronterà il tema dei legami educativi e familiari nella società contemporanea.

Nel corso dell’incontro, il prof. Illiceto dialogherà con alcuni suoi ex studenti del Liceo Classico, rispondendo alle loro domande e approfondendo i contenuti del suo libro “Madri, padri e figli nella società liquida. Antropologia dei legami familiari” (Edizioni Andrea Pacilli).

A concludere i lavori sarà il dott. Giuseppe Grasso, direttore dell’Ufficio Diocesano della Pastorale della Salute dell’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, nonché presidente dell’AMCI Manfredonia e del Lions Club Manfredonia Host.

L’iniziativa gode del patrocinio dell’AMCI Manfredonia, del Lions Club Manfredonia Host, del Leo Club Manfredonia e dell’AMMI – sezione di Manfredonia. L’invito alla partecipazione è rivolto all’intera cittadinanza, con particolare attenzione a genitori, insegnanti, docenti di ogni ordine e grado, educatori e studenti.