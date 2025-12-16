Edizione n° 5917

BALLON D'ESSAI

16 Dicembre 2025 - ore  09:21

CALEMBOUR

16 Dicembre 2025 - ore  11:36

Home // Manfredonia // Manfredonia, un incontro sul ruolo dell'empatia in ambito educativo

OBIETTIVO Manfredonia, un incontro sul ruolo dell’empatia in ambito educativo

L’introduzione sarà affidata al prof. Luigi Talienti, dirigente dell’I.P.E.O.A. “Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo e Manfredonia

Manfredonia, un incontro sul ruolo dell'empatia in ambito educativo

Manfredonia, un incontro sul ruolo dell’empatia in ambito educativo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Un momento di riflessione e confronto sul valore dell’empatia nei processi educativi, sia in ambito familiare che scolastico. È questo l’obiettivo dell’incontro-dibattito promosso dall’UCIIM – sezione di Manfredonia e dall’Ufficio Diocesano della Pastorale della Salute, in programma domani, mercoledì 17 dicembre, alle ore 18.00, presso la Sala Vailati, in via Arcivescovado, a Manfredonia.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della prof.ssa Arcangela Bisceglia, presidente dell’UCIIM di Manfredonia. L’introduzione sarà affidata al prof. Luigi Talienti, dirigente dell’I.P.E.O.A. “Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo e Manfredonia, che si soffermerà sul ruolo dell’empatia nel contesto scolastico e nel rapporto educativo tra docenti e studenti.

Relatore della serata sarà il prof. Michele Illiceto, docente di Filosofia presso la Facoltà Teologica Pugliese di Bari ed ex docente del Liceo “Galilei-Moro” di Manfredonia, sezione Liceo Classico. Il suo intervento, dal titolo “Genitori empatici, fino a che punto?”, affronterà il tema dei legami educativi e familiari nella società contemporanea.

Nel corso dell’incontro, il prof. Illiceto dialogherà con alcuni suoi ex studenti del Liceo Classico, rispondendo alle loro domande e approfondendo i contenuti del suo libro “Madri, padri e figli nella società liquida. Antropologia dei legami familiari” (Edizioni Andrea Pacilli).

A concludere i lavori sarà il dott. Giuseppe Grasso, direttore dell’Ufficio Diocesano della Pastorale della Salute dell’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, nonché presidente dell’AMCI Manfredonia e del Lions Club Manfredonia Host.

L’iniziativa gode del patrocinio dell’AMCI Manfredonia, del Lions Club Manfredonia Host, del Leo Club Manfredonia e dell’AMMI – sezione di Manfredonia. L’invito alla partecipazione è rivolto all’intera cittadinanza, con particolare attenzione a genitori, insegnanti, docenti di ogni ordine e grado, educatori e studenti

