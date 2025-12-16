Edizione n° 5917

Home // Manfredonia // "My Jesus 3.0 – Christmas Tour 2025" il 18 dicembre alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie

"My Jesus 3.0 – Christmas Tour 2025" il 18 dicembre alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie

Ingressi Chiesa e Convento di Santa Maria delle Grazie in via Tribuna

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //
La Città di Manfredonia, attraverso l’Assessorato alla Cultura, propone per le festività natalizie il concerto gospel “Jesus 3.0 – Christmas Tour 2025”, in programma giovedì 18 dicembre alle ore 20.30 presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie. L’evento è a ingresso libero.

Protagonisti della serata il Daunia Gospel Choir & Band, insieme a Symphonia Pugliese, per uno spettacolo che unisce i grandi classici della gospel music contemporanea alle più note Christmas songs, offrendo al pubblico un’esperienza musicale intensa e partecipata.

«Il concerto gospel rappresenta uno dei momenti più significativi del nostro Natale» – dichiara l’Assessora alla Cultura Maria Teresa Valente – «perché è una musica che nasce dalla condivisione, dalla fede e dalla speranza. In un anno particolarmente simbolico, dedicato a San Francesco e al Giubileo della Pace, il Gospel diventa linguaggio universale di fraternità, dialogo e riconciliazione».

«Portare questo messaggio in un luogo come la Chiesa di Santa Maria delle Grazie» – prosegue l’Assessora – «significa offrire alla città non solo un evento musicale di qualità, ma un momento di riflessione collettiva sui valori della pace, della solidarietà e del rispetto reciproco, che sono al centro tanto del messaggio francescano quanto del Giubileo».

Un percorso spirituale in musica
“My Jesus 3.0 – Voci di Luce e Speranza” è concepito come un racconto musicale unitario, un viaggio che parte dalla lode e dalla gratitudine, attraversa la prova e la fragilità umana, fino a culminare nella gioia della salvezza e della comunione.
L’apertura energica con brani come Hosanna e God Is Great introduce il tema della lode collettiva, mentre momenti più intimi come I Love the Lord e Almost Let Go accompagnano il pubblico in una dimensione di ascolto e raccoglimento. Il dialogo tra tradizione gospel americana e sensibilità contemporanea emerge con forza nelle composizioni di Silvano Mastromatteo, fino alla progressiva crescita di intensità che conduce al finale corale e celebrativo di My Jesus e Power Praise.
«Attraverso questo concerto» – conclude l’Assessora Maria Teresa Valente – «vogliamo rinnovare un augurio di pace autentica alla comunità di Manfredonia, affinché la musica diventi segno concreto di speranza e di unità, nello spirito di San Francesco e del Giubileo».

L’Amministrazione comunale ringrazia i Frati Minori della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie per l’ospitalità e invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi a un appuntamento che unisce musica, spiritualità e impegno civile.

