LUCERA – L’oncologia italiana si dà appuntamento a Lucera il 19 dicembre con il congresso “Nuove sfide in oncologia”, ospitato presso il Convitto nazionale “Ruggiero Bonghi”. L’evento, sotto la responsabilità scientifica del dottor Maurizio Di Bisceglie e della dottoressa Maria Iole Natalicchio, si pone l’ambizioso obiettivo di fare il punto sullo stato dell’arte in oncologia, analizzando i migliori trattamenti oggi disponibili.

«L’importanza di questo incontro – sottolinea Di Bisceglie – risiede nella possibilità di discutere degli ultimi trattamenti disponibili per migliorare e cronicizzare queste patologie che, grazie ai nuovi farmaci a bersaglio biomolecolare, consentono oggi un significativo incremento sia della qualità sia della quantità di vita». Per questo motivo, il congresso è aperto non solo ai professionisti del settore – medici specialisti, biologi, infermieri e psicologi – ma anche alla cittadinanza, offrendo un’occasione unica per portare a Lucera esperti di rilievo nazionale.

Il programma, che prenderà il via alle ore 9, si aprirà con i saluti del commissario straordinario del Policlinico Riuniti di Foggia, Giuseppe Pasqualone, e del presidente onorario del GOIM (Gruppo Oncologico dell’Italia Meridionale), Giuseppe Colucci. I lavori si concentreranno su quattro delle patologie oncologiche più frequenti.

La prima sessione sarà interamente dedicata al carcinoma del polmone. Sotto la presidenza di Francesco Sollitto, gli interventi – che affronteranno i temi della terapia neoadiuvante, adiuvante, perioperatoria e della malattia avanzata – saranno affidati ad Antonella Cristofano, Concetta Di Micco, Pietro Rizzo e Vito Longo. A moderare la discussione saranno Domenico Galetta, Silvana Leo, Antonio Rossi e Marco Taurchini.

Seguirà la seconda sessione, dedicata ai tumori del tratto gastro-entero-pancreatico, del fegato e delle vie biliari, presieduta da Giuseppe Colucci. I relatori saranno Marco Donatello Delcuratolo, Carlo Castoro, Giuseppe Tirino, Guido Giordano e Vincenzo Dadduzio, con il supporto alla moderazione di Antonio Ambrosi, Gaetano Serviddio e Giammarco Surico.

La terza area tematica sarà incentrata sui tumori della mammella. La sessione, presieduta da Saverio Cinieri, vedrà come relatori Antonio Doronzo, Maria Morritti, Felicia Maselli, Federica Mangiacotti e Giuseppe Campenni, con la moderazione di Giorgia Cocco, Luigi Ciuffreda, Marcello Di Millo e Gennaro Gadaleta Caldarola.

La quarta e ultima sessione affronterà i tumori uro-ginecologici. Sotto la presidenza di Francesco Fanfani, interverranno Claudia Carella, Maria Iole Natalicchio, Marica Gentile, Franco Morelli, Angela Germone, Antonio Doronzo e Sergio Modoni, con i lavori moderati da Giuseppe Bove, Corinna Casparrini e Luigi Nappi.

Un momento di particolare rilievo sarà rappresentato dalla lettura del dottor Salvatore Pece, ordinario di Patologia generale all’Università Statale di Milano e vicedirettore del Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia, dedicata agli sviluppi dell’intelligenza artificiale in oncologia.

L’iniziativa è patrocinata da AIOM, GOIM, Provincia di Foggia, Comune di Lucera e Università di Foggia.