Edizione n° 5917

BALLON D'ESSAI

CONDANNE ASLBA // Tangenti in cambio di appalti alla Asl di Bari, due condanne e 8 patteggiamenti
16 Dicembre 2025 - ore  16:24

CALEMBOUR

PAGA MINIMA // Appalti in Puglia, ok della Consulta alla paga minima di 9 euro
16 Dicembre 2025 - ore  16:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // cronaca // Nuove sfide in oncologia: a Lucera il punto su trattamenti d’avanguardia e farmaci biomolecolari

ONCOLOGIA LUCERA Nuove sfide in oncologia: a Lucera il punto su trattamenti d’avanguardia e farmaci biomolecolari

La prima sessione sarà interamente dedicata al carcinoma del polmone

Dott. Maurizio Di Bisceglie

Dott. Maurizio Di Bisceglie

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Dicembre 2025
cronaca // Foggia //

LUCERA – L’oncologia italiana si dà appuntamento a Lucera il 19 dicembre con il congresso “Nuove sfide in oncologia”, ospitato presso il Convitto nazionale “Ruggiero Bonghi”. L’evento, sotto la responsabilità scientifica del dottor Maurizio Di Bisceglie e della dottoressa Maria Iole Natalicchio, si pone l’ambizioso obiettivo di fare il punto sullo stato dell’arte in oncologia, analizzando i migliori trattamenti oggi disponibili.

«L’importanza di questo incontro – sottolinea Di Bisceglie – risiede nella possibilità di discutere degli ultimi trattamenti disponibili per migliorare e cronicizzare queste patologie che, grazie ai nuovi farmaci a bersaglio biomolecolare, consentono oggi un significativo incremento sia della qualità sia della quantità di vita». Per questo motivo, il congresso è aperto non solo ai professionisti del settore – medici specialisti, biologi, infermieri e psicologi – ma anche alla cittadinanza, offrendo un’occasione unica per portare a Lucera esperti di rilievo nazionale.

Il programma, che prenderà il via alle ore 9, si aprirà con i saluti del commissario straordinario del Policlinico Riuniti di Foggia, Giuseppe Pasqualone, e del presidente onorario del GOIM (Gruppo Oncologico dell’Italia Meridionale), Giuseppe Colucci. I lavori si concentreranno su quattro delle patologie oncologiche più frequenti.

La prima sessione sarà interamente dedicata al carcinoma del polmone. Sotto la presidenza di Francesco Sollitto, gli interventi – che affronteranno i temi della terapia neoadiuvante, adiuvante, perioperatoria e della malattia avanzata – saranno affidati ad Antonella Cristofano, Concetta Di Micco, Pietro Rizzo e Vito Longo. A moderare la discussione saranno Domenico Galetta, Silvana Leo, Antonio Rossi e Marco Taurchini.

Seguirà la seconda sessione, dedicata ai tumori del tratto gastro-entero-pancreatico, del fegato e delle vie biliari, presieduta da Giuseppe Colucci. I relatori saranno Marco Donatello Delcuratolo, Carlo Castoro, Giuseppe Tirino, Guido Giordano e Vincenzo Dadduzio, con il supporto alla moderazione di Antonio Ambrosi, Gaetano Serviddio e Giammarco Surico.

La terza area tematica sarà incentrata sui tumori della mammella. La sessione, presieduta da Saverio Cinieri, vedrà come relatori Antonio Doronzo, Maria Morritti, Felicia Maselli, Federica Mangiacotti e Giuseppe Campenni, con la moderazione di Giorgia Cocco, Luigi Ciuffreda, Marcello Di Millo e Gennaro Gadaleta Caldarola.

La quarta e ultima sessione affronterà i tumori uro-ginecologici. Sotto la presidenza di Francesco Fanfani, interverranno Claudia Carella, Maria Iole Natalicchio, Marica Gentile, Franco Morelli, Angela Germone, Antonio Doronzo e Sergio Modoni, con i lavori moderati da Giuseppe Bove, Corinna Casparrini e Luigi Nappi.

Un momento di particolare rilievo sarà rappresentato dalla lettura del dottor Salvatore Pece, ordinario di Patologia generale all’Università Statale di Milano e vicedirettore del Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia, dedicata agli sviluppi dell’intelligenza artificiale in oncologia.

L’iniziativa è patrocinata da AIOM, GOIM, Provincia di Foggia, Comune di Lucera e Università di Foggia.

Dott.ssa Iole Natalicchio
Dott.ssa Iole Natalicchio

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La vita è preziosa solo perché ha una fine. Voi mortali non sapete quanto siete fortunati.” Rick Riordan

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO