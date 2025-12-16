Edizione n° 5917

"GIUSTIZIA PER SHARON" Omicidio Sharon Verzeni, familiari: “L’ergastolo per Sangare è il minimo”

La Procura di Milano ha chiesto l’ergastolo per Moussa Sangare, imputato per l’omicidio di Sharon Verzeni

16 Dicembre 2025
MILANO, 16 dicembre 2025 – È una richiesta “giusta e doverosa” quella avanzata dalla Procura di Milano, che ha chiesto la condanna all’ergastolo per Moussa Sangare, imputato per l’omicidio di Sharon Verzeni. A dirlo è Bruno Verzeni, padre della giovane, presente in aula durante l’udienza.

“Adesso aspettiamo l’intervento della difesa e poi vediamo”, ha dichiarato l’uomo, sottolineando anche il sollievo per l’esito delle indagini che hanno definitivamente escluso il coinvolgimento del compagno della figlia, inizialmente finito sotto i riflettori investigativi. “Meno male che è uscito tutto quello che doveva venire fuori”, ha aggiunto.

Duro anche il commento di Sergio Ruocco, compagno di Sharon, che ha definito la richiesta della Procura inevitabile: “L’ergastolo è il minimo”. Visibilmente provato, Ruocco ha ricordato uno dei momenti più difficili del processo: “Vedere in aula i filmati delle videocamere di sorveglianza con Sharon, quella sera, non è stato semplice”.

Il processo prosegue ora con l’intervento della difesa, mentre familiari e amici della vittima attendono una sentenza che possa rendere giustizia alla memoria di Sharon.

