FOGGIA – Si è concluso senza esito positivo il tavolo convocato questa mattina in Prefettura a Foggia per il tentativo di raffreddamento e conciliazione relativo allo stato di agitazione dei dipendenti dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

La riunione, indetta dal Prefetto di Foggia ai sensi della legge 146/90, aveva l’obiettivo di individuare una soluzione condivisa alle gravi criticità economiche e organizzative segnalate dalle organizzazioni sindacali. Tuttavia, secondo quanto riferito dai rappresentanti dei lavoratori, il confronto non ha prodotto l’atteso passo avanti.

A spiegarne le ragioni è Giuseppe Mangiacotti, rappresentante Cisl: «Il tentativo di raffreddamento delle procedure conciliative è fallito. A tutte le richieste avanzate unitariamente dalle organizzazioni sindacali presenti al tavolo prefettizio c’è stata una netta chiusura da parte del direttore generale, che ha negato ogni possibilità di conciliazione e di soluzione utile a raffreddare la situazione».

Al centro dello scontro resta la volontà della direzione aziendale di applicare, a partire da marzo 2026, un contratto di natura privata. Una prospettiva che i sindacati respingono con fermezza. «Il direttore generale – prosegue Mangiacotti – intende procedere imperterrito su questa strada, ma noi non glielo permetteremo. I diritti dei lavoratori non sono negoziabili». Nel frattempo, è in corso un ulteriore confronto che coinvolge anche i sindacati della dirigenza medica, tra cui ANMIRS e ANAAO, oltre alle rappresentanze del comparto biologico, a conferma di una mobilitazione che si sta estendendo a tutte le categorie professionali dell’ospedale.

Il prossimo passaggio è già fissato: il 18 dicembre è previsto un nuovo incontro unitario tra tutte le sigle sindacali.

«Dopo questo tentativo fallito – conclude Mangiacotti – proclameremo delle giornate di sciopero per farci garantire i diritti del lavoro e difendere la dignità di chi ogni giorno opera in una struttura sanitaria fondamentale per il territorio».

La vertenza resta dunque aperta, con il rischio concreto di un’escalation della protesta nei prossimi giorni.