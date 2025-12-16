Edizione n° 5917

BALLON D'ESSAI

CONDANNE ASLBA // Tangenti in cambio di appalti alla Asl di Bari, due condanne e 8 patteggiamenti
16 Dicembre 2025 - ore  16:24

CALEMBOUR

PAGA MINIMA // Appalti in Puglia, ok della Consulta alla paga minima di 9 euro
16 Dicembre 2025 - ore  16:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Stato news // Paradiso Gioielli: “Il tuo Natale da sogno, attraverso un gioiello”

Paradiso Gioielli: “Il tuo Natale da sogno, attraverso un gioiello”

AUTORE:
Stefania Consiglia Troiano
PUBBLICATO IL:
16 Dicembre 2025
Stato news //

Manfredonia, dicembre 2025. Nel pieno di Corso Manfredi, tra le vie più rappresentative di Manfredonia, brilla un punto di riferimento per gli amanti dell’eleganza: Paradiso Gioielli, boutique esclusiva specializzata in preziosi di alta gamma e orologi di prestigio. Una realtà che, da anni, unisce raffinatezza, qualità e un servizio attento e personalizzato.

Gioielli di lusso e orologi d’eccellenza
La gioielleria si distingue per un’accurata selezione di creazioni di alta gioielleria e segnatempo raffinati, scelti per rappresentare al meglio l’eccellenza del design e della manifattura. Dalle collane di diamanti agli orologi più ricercati, ogni pezzo racconta un equilibrio perfetto tra artigianalità, stile e valore.

I grandi marchi del lusso internazionale
Paradiso Gioielli propone alcune tra le firme più iconiche del panorama mondiale. Tra i brand più apprezzati spiccano Cartier, Rolex, Bulgari, insieme a maison che uniscono tradizione, creatività e qualità senza compromessi. Una proposta ampia e ricercata, pensata per soddisfare gusti raffinati e stili personali unici.

La preferenza delle celebrità
La boutique annovera tra i suoi punti di forza anche la distribuzione ufficiale di marchi amati da celebrità internazionali, come Crivelli, DoDo, Pandora, Chiara Ferragni e Swarovski. Personalità come Belen Rodriguez e Chiara Ferragni hanno scelto proprio queste firme, contribuendo a consolidare la reputazione della gioielleria come luogo dove lusso e tendenze si incontrano.

Un’esperienza di shopping esclusiva
Paradiso Gioielli non è solo un negozio: è un vero e proprio tempio dell’eleganza. L’ambiente sofisticato e accogliente guida il cliente in un percorso sensoriale tra scintillii e stile. Il personale, altamente qualificato, offre consulenze personalizzate, supportando ogni scelta con professionalità, discrezione e passione per il mondo dei preziosi.

Un valore che dura nel tempo
Acquistare un gioiello o un orologio da Paradiso Gioielli significa compiere un investimento destinato a resistere negli anni. La boutique offre infatti anche servizi di manutenzione, restauro e cura dei preziosi, assicurando che ogni creazione mantenga intatta la sua bellezza nel tempo e possa essere tramandata alle generazioni future.

Contatti
Paradiso Gioielli – Pandora Shop
Gioielleria a Manfredonia
Corso Manfredi 162/164 – 71043 Manfredonia (FG)
☎️ 0884 522367
🌐 www.paradisogioielli.com

messaggio promozionale

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La vita è preziosa solo perché ha una fine. Voi mortali non sapete quanto siete fortunati.” Rick Riordan

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO