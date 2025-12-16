Edizione n° 5917

16 Dicembre 2025

16 Dicembre 2025 - ore  16:24

Patrimonio preistorico pugliese in corsa per l'UNESCO: c'è anche la provincia di Foggia

Schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e i Comuni interessati alla candidatura UNESCO del patrimonio storico, paesaggistico e identitario

Rignano Garganico: nasce il “Volo sui Tesori”, un nuovo slancio per il turismo esperienziale

Rignano Garganico - Fonte Immagine: rignanonews.com

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
16 Dicembre 2025
Apricena // Capitanata //

BARI – Proroghe di incarichi apicali, risorse aggiuntive per la cooperazione internazionale e un nuovo passo avanti verso la candidatura UNESCO delle grotte carsiche pugliesi. Sono questi i principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale della Puglia nella seduta del 16 dicembre.

Gabinetto del Presidente

Su proposta del Gabinetto del Presidente, la Giunta ha deliberato la proroga degli incarichi di Direttore di Dipartimento, Segretario Generale della Presidenza e Responsabile della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale. Le posizioni, in scadenza il 31 dicembre 2025, resteranno operative fino al 31 gennaio al fine di garantire continuità amministrativa.

Sviluppo economico

In ambito di cooperazione territoriale europea, è stato approvato lo stanziamento di un importo aggiuntivo pari a 720.259 euro nell’ambito del Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027. La misura si è resa necessaria a seguito della ridefinizione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della quota di cofinanziamento nazionale del progetto a carico del Fondo di rotazione.

Turismo, cultura e valorizzazione del territorio

Via libera, inoltre, a uno schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e i Comuni interessati alla candidatura UNESCO del patrimonio storico, paesaggistico e identitario rappresentato dalle Grotte carsiche della Puglia preistorica, riconosciute come bene di rilevanza nazionale e internazionale.

I Comuni coinvolti, individuati a seguito di un censimento delle evidenze preistoriche certificate, sono: Apricena e Rignano Garganico (provincia di Foggia), Monopoli, Bisceglie, Altamura, Ginosa, Ostuni, Otranto, Nardò, Castro e Parabita.

Particolare rilievo assume la presenza dei due Comuni foggiani, Apricena e Rignano Garganico, che confermano il ruolo strategico della Capitanata nella valorizzazione del patrimonio carsico e preistorico pugliese, con ricadute potenzialmente significative in termini di tutela, promozione turistica e sviluppo sostenibile del territorio.

LASCIA UN COMMENTO