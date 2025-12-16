Foggia, 16 dicembre 2025. Nel Processo “Icaro” – procedimento sugli appalti legati a elisoccorso e trasporto d’organi tra Policlinico Riuniti e Asl Foggia – il dibattimento è entrato in una fase cruciale: archiviata la stagione dell’istruttoria della pubblica accusa, il Collegio – come già pubblicato su StatoQuotidiano.it – ha avviato l’esame degli imputati.

Come anticipato, nell’udienza del 27 novembre 2025, in aula è stato ascoltato soltanto Roberto Pucillo, amministratore di Alidaunia.

Il calendario fissato a fine udienza aveva scandito le ulteriori tappe: 4 dicembre per l’esame di Costantino Quartucci (ne riferiamo a parte, ndr); 11 dicembre per Roberta Pucillo (ascoltata, ha ribadito legittimità del proprio operato), e rinvio all’8 gennaio 2026 per l’ex direttore generale dei Riuniti, Vitangelo Dattoli, difeso dall’avvocato Antonio Maria La Scala del foro di Bari.

“Estraneo ai fatti” e il punto più sensibile: la “gara” finita al centro dell’inchiesta

La linea ribadita in esame è netta: Pucillo ha respinto le contestazioni, rivendicando correttezza e trasparenza, negando accordi e scorciatoie. È in questo perimetro che torna la “famosa gara” per il trasporto aereo di organi ed équipe mediche: secondo quanto ricostruito, Alidaunia non se la aggiudicò e rimase esclusa. In aula Pucillo ha sostenuto che la società ritenesse di avere i requisiti richiesti e che l’esclusione sia stata contestata, senza successo, davanti ai giudici amministrativi (Tar e poi Consiglio di Stato), che avrebbero ritenuto legittimo l’operato della stazione appaltante.

Da atti, emerge una ricostruzione molto “operativa”: territorio, basi, logistica, tempi e soprattutto impatto economico delle scelte. Nel passaggio dedicato ai costi collegati agli spostamenti del velivolo, l’esame tocca la questione di quanto le tratte di trasferimento potessero incidere sul bilancio complessivo del servizio, fino a diventare – nella versione resa in aula – un elemento capace di “sfondare” la soglia prevista: «Erano tutti a carico dell’amministrazione e superavano… andavano oltre la base d’asta».

E un punto che in dibattimento diventa anche “politica del servizio”: dove si colloca davvero il mezzo? Quanto costa, in concreto, renderlo disponibile sul territorio? E quanto una singola voce economica può spostare l’equilibrio di una procedura costruita su carta?

C’è poi un passaggio che, in un processo sugli appalti, assume un valore quasi iconico: il dato numerico. In aula viene richiamata l’età del mezzo dell’aggiudicataria in rapporto ai limiti previsti, con un conteggio che fotografa il confine tra conformità e scadenza: «l’aereo di Avionord aveva 19 anni, 11 mesi e 28 giorni».

l “caffè” in stazione e il nome che pesa: Dattoli

Dentro una trama che alterna norme e contabilità, riemerge anche l’episodio che più di altri fa rumore per la sua immediatezza narrativa: l’incontro tra Pucillo e Dattoli.

La scena viene collocata a Foggia, in stazione, con toni volutamente quotidiani e ridimensionanti rispetto a qualsiasi lettura “riservata”: «In stazione di Foggia, penso al bar, abbiamo preso un caffè». Da raccolta dati, è emerso che era una prassi quella di Dattoli, che veniva da Bari a Foggia in treno, ricevendo tante persone in stazione per pochissimo tempo. Pucilli ha evidenziato che, durante l’incontro, comunicò a Dattoli che per lui c’erano degli errori nei conteggi, consegnando un bigliettino con indicazione dei calcoli errati, come poi dimostrato in modo effettivo.

Nel verbale, quando il tema tende a riproporsi, il Collegio interviene anche per contenere domande ritenute ripetitive.

“Icaro” affonda nell’inchiesta esplosa nel dicembre 2021, quando la Procura di Foggia chiese e ottenne misure cautelari per diversi indagati, contestando – a vario titolo – ipotesi di turbativa d’asta, falsità ideologica e rivelazione di segreto d’ufficio.