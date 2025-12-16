Edizione n° 5918

Home // Cronaca // San Marco in Lamis: Forno Sammarco tra i migliori lievitisti italiani secondo Gambero Rosso

GAMBERO ROSSO San Marco in Lamis: Forno Sammarco tra i migliori lievitisti italiani secondo Gambero Rosso

Inserito tra i migliori lievitisti italiani degli ultimi dieci anni, nella selezione dedicata alle realtà che hanno contribuito a valorizzare il panettone artigianale in Italia

San Marco in Lamis: Forno Sammarco tra i migliori lievitisti italiani secondo Gambero Rosso

Antonio Cera

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Dicembre 2025
Cronaca // Gargano //

Il Forno Sammarco di San Marco in Lamis conquista un prestigioso riconoscimento nazionale: è stato inserito dal Gambero Rosso tra i migliori lievitisti italiani degli ultimi dieci anni, nella selezione dedicata alle realtà che hanno contribuito a valorizzare il panettone artigianale in Italia.

Il premio celebra il percorso del Panterrone, il lievitato ideato da Antonio Cera, economista e fornaio, divenuto un punto di riferimento per chi cerca un panettone autentico, identitario e legato al mondo del pane.

Secondo il Gambero Rosso, il panettone classico di Forno Sammarco offre note aromatiche che richiamano il pane e il forno, con una delicata percezione di agrumi che esplode al morso grazie a canditi di alta qualità.

Il riconoscimento non riguarda una singola produzione, ma dieci anni di studio, ricerca e dedizione, costruiti attorno al lievito madre vivo e alla cultura del pane.

Antonio Cera sottolinea: «Non cerchiamo di essere i migliori, ma autentici. Veder riconosciuto il Panterrone tra i grandi lievitisti del decennio è un’emozione profonda».

La selezione del Gambero Rosso premia chi ha saputo creare un nuovo linguaggio del lievitato italiano, fondendo tradizione, identità territoriale e pasticceria contemporanea.

Oggi il Panterrone, nelle sue varie declinazioni, è uno dei prodotti più ricercati dagli appassionati di lievitati, presente sulle tavole italiane e internazionali, e considerato un esempio di panettone non convenzionale.

Cera conclude con uno sguardo al futuro: «Il valore nasce dalla sincerità del lavoro quotidiano. Continueremo a fare ciò che sappiamo fare qui, nel nostro Gargano, perché ciò che nasce con verità resiste nel tempo».

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

