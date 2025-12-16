Edizione n° 5917

BALLON D'ESSAI

CONDANNE ASLBA // Tangenti in cambio di appalti alla Asl di Bari, due condanne e 8 patteggiamenti
16 Dicembre 2025 - ore  16:24

CALEMBOUR

PAGA MINIMA // Appalti in Puglia, ok della Consulta alla paga minima di 9 euro
16 Dicembre 2025 - ore  16:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Stato news // Trinitapoli, l’albero di Natale di via Vittorio Veneto addobbato con le scuole

Trinitapoli, l’albero di Natale di via Vittorio Veneto addobbato con le scuole

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
16 Dicembre 2025
Stato news //

Trinitapoli, l’albero di Natale di via Vittorio Veneto addobbato con le scuole

TRINITAPOLI – Un albero di Natale come simbolo di comunità e partecipazione. È l’iniziativa promossa a Trinitapoli in via Vittorio Veneto, dove l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco di Feo, ha coinvolto le classi dell’Istituto Comprensivo “Don Milani – Garibaldi – Leone” nell’addobbo dell’albero natalizio.

albero veneto

A coordinare l’attività, secondo quanto riportato nella nota dell’ente, sono stati l’assessore Giovanni Landriscina e la consigliera comunale Anna Colia. Hanno partecipato le classi 4E, 4F, 4H, 4I, 5A, 5D e 5H, contribuendo all’allestimento che ha trasformato l’albero in un segno visibile di festa e condivisione per la cittadinanza.

albero veneto

All’iniziativa erano presenti anche l’assessora all’Ambiente Tonia Iodice e la consigliera comunale Carmen Clemente, che hanno rivolto gli auguri natalizi a studenti, docenti e famiglie.

albero veneto

Nella comunicazione viene espresso un ringraziamento particolare alle docenti, per il supporto educativo e organizzativo, e si sottolinea come l’albero – ora illuminato e addobbato – rappresenti non solo il Natale, ma anche l’immagine di una comunità che cresce “a partire dai più piccoli”.

albero veneto

(Fonte: Ufficio Comunicazione e Staff del Sindaco – Comune di Trinitapoli).

albero veneto

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La vita è preziosa solo perché ha una fine. Voi mortali non sapete quanto siete fortunati.” Rick Riordan

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO