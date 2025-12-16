Trinitapoli, l’albero di Natale di via Vittorio Veneto addobbato con le scuole

TRINITAPOLI – Un albero di Natale come simbolo di comunità e partecipazione. È l’iniziativa promossa a Trinitapoli in via Vittorio Veneto, dove l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco di Feo, ha coinvolto le classi dell’Istituto Comprensivo “Don Milani – Garibaldi – Leone” nell’addobbo dell’albero natalizio.

albero veneto

A coordinare l’attività, secondo quanto riportato nella nota dell’ente, sono stati l’assessore Giovanni Landriscina e la consigliera comunale Anna Colia. Hanno partecipato le classi 4E, 4F, 4H, 4I, 5A, 5D e 5H, contribuendo all’allestimento che ha trasformato l’albero in un segno visibile di festa e condivisione per la cittadinanza.

albero veneto

All’iniziativa erano presenti anche l’assessora all’Ambiente Tonia Iodice e la consigliera comunale Carmen Clemente, che hanno rivolto gli auguri natalizi a studenti, docenti e famiglie.

albero veneto

Nella comunicazione viene espresso un ringraziamento particolare alle docenti, per il supporto educativo e organizzativo, e si sottolinea come l’albero – ora illuminato e addobbato – rappresenti non solo il Natale, ma anche l’immagine di una comunità che cresce “a partire dai più piccoli”.

albero veneto

(Fonte: Ufficio Comunicazione e Staff del Sindaco – Comune di Trinitapoli).

albero veneto