FOGGIA – La Procura della Repubblica di Foggia ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di quattro persone ritenute coinvolte, a vario titolo, in un articolato sistema di truffe ai danni dello Stato e di appropriazioni indebite legate all’erogazione di misure assistenziali, in particolare il Reddito di emergenza e altri benefici economici.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’organizzazione avrebbe operato principalmente tra San Severo e altri comuni della provincia di Foggia, in un arco temporale compreso tra il 2020 e il 2022, sfruttando il ruolo di alcuni indagati all’interno di Poste Italiane per accedere a dati sensibili e gestire illecitamente flussi di denaro pubblico.

Il pubblico ministero contesta agli indagati il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di numerosi episodi di falso e peculato. In particolare, uno degli indagati è indicato come promotore e organizzatore del sodalizio, con il compito di coordinare le attività degli altri partecipanti e di individuare soggetti fittizi – spesso cittadini stranieri – intestatari delle misure assistenziali. Il meccanismo, secondo la Procura, prevedeva la presentazione di domande basate su dati non veritieri e la successiva canalizzazione delle somme su carte di pagamento e conti correnti, per poi procedere alla rapida monetizzazione del denaro attraverso prelievi, bonifici e pagamenti POS, così da rendere più difficoltosa la tracciabilità delle operazioni.

Particolarmente rilevante, nell’impianto accusatorio, è il coinvolgimento di dipendenti di Poste Italiane addetti alle operazioni di sportello. A questi ultimi viene contestato di aver attestato falsamente la presenza di clienti mai recatisi negli uffici postali, di aver validato operazioni su assegni e carte di pagamento e di aver consentito trasferimenti di ingenti somme di denaro, pur in assenza dei presupposti richiesti dalla normativa. In uno degli episodi più significativi, viene contestata la gestione illecita di un carnet di assegni e di operazioni finanziarie per un importo complessivo di 235 mila euro, somma che, secondo gli inquirenti, sarebbe stata sottratta all’ente postale e indirettamente allo Stato.

Un ulteriore filone dell’inchiesta riguarda l’emissione e la successiva estinzione di buoni fruttiferi postali “dematerializzati”. In questo caso, la Procura ipotizza che una dipendente, abusando della propria funzione di pubblico ufficiale, abbia indotto alcune persone a versare complessivamente 58.500 euro, promettendo condizioni di investimento particolarmente vantaggiose, per poi appropriarsi delle somme attraverso operazioni di rimborso fittizie. Le indagini avrebbero inoltre accertato l’erogazione indebita di 225.600 euro attraverso il Reddito di emergenza, ottenuto mediante l’attribuzione fraudolenta di codici fiscali e l’inserimento di dati falsi nelle pratiche amministrative.

Le somme sarebbero state poi incassate in centinaia di operazioni di pagamento, con una ripartizione dei proventi tra i presunti complici. Con la notifica dell’avviso ex articolo 415 bis del codice di procedura penale, la Procura ha formalmente comunicato la chiusura delle indagini. Gli indagati e i rispettivi difensori hanno ora la facoltà di prendere visione degli atti, presentare memorie difensive, depositare documenti, chiedere di essere interrogati o sollecitare ulteriori attività investigative.