Un alfabeto urbano per Lucera 2025: arte, territorio e visione collettiva

Nel centro storico di Lucera, già animato dal calendario di iniziative natalizie, dal 19 al 21 dicembre arriva una nuova residenza culturale e creativa inserita nel percorso di Lucera Capitale della Cultura di Puglia 2025: si chiama “Lucera Signs – Un alfabeto collettivo” ed è un workshop gratuito e aperto che mette insieme fotografia e graphic design per offrire una lettura inedita del territorio.

L’idea, presentata da LaModeo Project e selezionata per il Daunia Festival Stupor Mundi, è semplice e al tempo stesso ambiziosa: trasformare piazze, strade, vicoli, archi, androni, vetrine e incroci della città in un vero “laboratorio creativo”, dove avviare una caccia fotografica ai segni che raccontano la comunità. Insegne, targhe, manifesti, indicazioni stradali, cartelli, iscrizioni antiche o recenti, adesivi e scritte sui muri diventano materia narrativa e visiva: dettagli della quotidianità capaci di restituire un genius loci riconoscibile, familiare, stratificato.

A guidare il percorso è Luigi Vernieri, art director con una lunga esperienza nell’editoria creativa e nello Istituto Europeo di Design, dove firma progetti di visual culture e coordina il Corso di Graphic Design allo IED Roma. Vernieri invita a guardare la città con occhi nuovi: “I segni ‘caratteristici’ di un luogo sono lì davanti a noi, ben nascosti in piena vista”, sottolinea, spiegando di indagare da tempo quel design “nascosto” nel territorio che spesso passa inosservato pur definendo identità e tipicità di un luogo.

Il workshop non pone barriere: è rivolto ad appassionati di fotografia, di design o di grafica, content creator, studenti, curiosi e anche a chi scatta solo con lo smartphone. Non sono richieste competenze specifiche; l’unica dotazione necessaria è il telefono con cui fotografare. Nell’organizzazione generale firmata da Valentina Modeo, Vernieri sarà affiancato da una squadra composta dalla graphic designer Arianna Galdi, dal fotografo Alessandro Moruzzi e dalla giornalista culturale Daniela Ubaldi.

Il programma prevede un incontro introduttivo nel pomeriggio di venerdì 19 dicembre per ladel brief; la giornata di sabato 20 entra nel vivo con una spedizione fotografica “a caccia dei segni” e una prima fase di laboratorio dedicata alla composizione creativa; la chiusura è fissata alle 13 di domenica 21 dicembre. L’esperienza mira ad affinare lo sguardo, fornire elementi basilari di tecnica fotografica e costruzione dell’immagine, e introdurre ai principi del design grafico.

Il cuore del progetto, però, sta nel risultato collettivo: le immagini scattate saranno processate per isolare le lettere di un ideale alfabeto del territorio e ricomporle in una sintesi visiva che reinterpreta in modo creativo il logo di Lucera 2025, omaggiando l’identità di “Lucera crocevia di popoli e culture” e il concept del marchio a stella firmato dall’Agenzia Scopro. Il lavoro verrà poi diffuso sui canali social de LaModeo Project e presentato nel Daunia Festival Stupor Mundi previsto il 29 e 30 dicembre, appuntamento che suggellerà l’anno con un gran finale.

Per informazioni e iscrizioni: info.lamodeo@gmail.com. Contatti stampa: Daniela Ubaldi (345 8115264), ubaldi.percorsi@gmail.com.