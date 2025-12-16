Vertenza Casa Sollievo, Piemontese in Prefettura: “Ospedale pilastro, preoccupati seriamente”

FOGGIA – La Regione Puglia segue con attenzione la vertenza aperta presso l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Questa mattina il vicepresidente della Regione e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, ha partecipato alle due riunioni convocate in Prefettura a Foggia con le organizzazioni sindacali del comparto sanità, i sindacati dei medici e la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza.

Ai lavori ha preso parte anche il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, insieme ad alcuni dirigenti regionali collegati da remoto.

Al termine degli incontri, Piemontese ha ribadito la centralità dell’ospedale di San Giovanni Rotondo nel sistema sanitario regionale. «La vertenza che coinvolge Casa Sollievo della Sofferenza ci preoccupa seriamente – ha dichiarato –. L’ospedale è una struttura di rilievo essenziale nel sistema sanitario pugliese e rappresenta, insieme al Policlinico “Riuniti” di Foggia, uno dei pilastri fondamentali dell’offerta sanitaria del territorio».

Il vicepresidente ha spiegato che la Regione ha partecipato «con responsabilità» al tavolo convocato dal Prefetto, sostenendo il percorso di conciliazione tra la Fondazione, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei medici. Piemontese ha inoltre ricordato la natura giuridica dell’ente: la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza è «ente privato di diritto ecclesiastico» e la proprietà è «espressione della Città del Vaticano».

Sul fronte delle risorse, l’assessore ha rivendicato l’impegno regionale degli ultimi anni: «Negli ultimi due anni la Regione Puglia ha fatto la propria parte, assumendosi una chiara responsabilità di stabilità e programmazione a favore di una struttura strategica per il sistema sanitario regionale», ha detto, sottolineando un quadro economico «complesso e in sofferenza da tempo».

Tra gli interventi citati, un incremento di 15 milioni di euro l’anno e la sottoscrizione di un contratto triennale che ha portato «il tetto complessivo del finanziamento fino a 265 milioni di euro».

Ora, secondo Piemontese, è necessario un passo in avanti da parte di tutti gli attori coinvolti: «È fondamentale che tutti i soggetti assumano decisioni coerenti con il valore strategico di Casa Sollievo della Sofferenza, a tutela del diritto alla salute dei cittadini e dei lavoratori».

La vertenza resta dunque al centro del confronto istituzionale e sindacale, con l’obiettivo di garantire continuità assistenziale, stabilità organizzativa e la salvaguardia dei livelli occupazionali in una delle strutture sanitarie più importanti della Capitanata.