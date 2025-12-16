MANFREDONIA – Un intervento atteso per sciogliere nodi di collegamento e accessibilità nella zona del Piano di Zona: con determinazione dirigenziale n. 2397 del 5 dicembre 2025, il Comune di Manfredonia affida all’esterno i servizi tecnici necessari al progetto di miglioramento della viabilità tra i comparti CA e il primo Piano di Zona ex 167, con l’obiettivo di collegare via Leonardo da Vinci a via Di Vittorio e migliorare anche l’area di ingresso/uscita nei pressi del “Ponte Caduti di Nassirya”.

L’atto spiega che la Giunta, con delibera n. 225 del 3 novembre 2025, ha dato indirizzo al Settore Lavori Pubblici per predisporre attività tecniche e amministrative finalizzate a due direttrici: completare la viabilità prevista dal piano di zona 167 (nel rispetto del PRG) e realizzare una soluzione più sicura e continua per la mobilità carrabile e pedonale, in un tratto oggi descritto come carente di marciapiede e di idonea illuminazione pubblica.

Secondo la determina, l’Ente non dispone – in quel momento – di risorse umane sufficienti per finalizzare “in modo celere” i servizi tecnici, motivo per cui viene disposto l’affidamento esterno del pacchetto completo: PFTE, progetto esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE), direzione lavori e certificato di regolare esecuzione.

L’incarico viene affidato all’ingegnere Gaetano Gelsomino per una somma complessiva di 47.309,10 euro (importo indicato in atto come 37.286,49 euro più IVA al 22%), a seguito di RDO n. 0007787/2025 del 27 novembre 2025. Alla procedura è associato il CIG B94DDB40DC.

Nel quadro amministrativo richiamato, il documento ricorda anche il finanziamento dell’intervento: viene citata una variazione di bilancio 2025/2027 finalizzata a finanziare il “miglioramento viabilità comparti” per una somma residua di 650.000,00 euro, e un quadro economico complessivo dell’intervento quantificato in 649.750,00 euro.

Nel merito delle opere, la determina descrive due tratti: il primo per migliorare la viabilità interna del Piano di Zona e dei comparti CA, anche attraverso la via di accesso alla Contrada Garzia (che collega i comparti CA1 e CA2); il secondo per sistemare l’area di ingresso/uscita di via Da Vinci verso il ponte, prevedendo una viabilità carrabile a doppio senso e una migliore continuità pedonale.

È un atto tecnico, ma con effetti molto concreti: la progettazione e la direzione lavori sono il passaggio obbligato per trasformare l’indirizzo politico e le risorse stanziate in cantieri, tempi e soluzioni progettuali. In una zona che vive quotidianamente flussi di traffico, attraversamenti e “colli di bottiglia”, la partita vera – ora – si sposta sul progetto: scelte viabilistiche, sicurezza stradale, accessibilità e integrazione con la rete esistente.