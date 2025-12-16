Edizione n° 5918

Home // Manfredonia // Viabilità ex 167, incarico esterno: 47.309 euro per collegare via Da Vinci e via Di Vittorio

STRADA Viabilità ex 167, incarico esterno: 47.309 euro per collegare via Da Vinci e via Di Vittorio

L’obiettivo è di collegare via Leonardo da Vinci a via Di Vittorio e migliorare anche l’area di ingresso/uscita

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
16 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Un intervento atteso per sciogliere nodi di collegamento e accessibilità nella zona del Piano di Zona: con determinazione dirigenziale n. 2397 del 5 dicembre 2025, il Comune di Manfredonia affida all’esterno i servizi tecnici necessari al progetto di miglioramento della viabilità tra i comparti CA e il primo Piano di Zona ex 167, con l’obiettivo di collegare via Leonardo da Vinci a via Di Vittorio e migliorare anche l’area di ingresso/uscita nei pressi del “Ponte Caduti di Nassirya”.

L’atto spiega che la Giunta, con delibera n. 225 del 3 novembre 2025, ha dato indirizzo al Settore Lavori Pubblici per predisporre attività tecniche e amministrative finalizzate a due direttrici: completare la viabilità prevista dal piano di zona 167 (nel rispetto del PRG) e realizzare una soluzione più sicura e continua per la mobilità carrabile e pedonale, in un tratto oggi descritto come carente di marciapiede e di idonea illuminazione pubblica.

Secondo la determina, l’Ente non dispone – in quel momento – di risorse umane sufficienti per finalizzare “in modo celere” i servizi tecnici, motivo per cui viene disposto l’affidamento esterno del pacchetto completo: PFTE, progetto esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE), direzione lavori e certificato di regolare esecuzione.

L’incarico viene affidato all’ingegnere Gaetano Gelsomino per una somma complessiva di 47.309,10 euro (importo indicato in atto come 37.286,49 euro più IVA al 22%), a seguito di RDO n. 0007787/2025 del 27 novembre 2025. Alla procedura è associato il CIG B94DDB40DC.

Nel quadro amministrativo richiamato, il documento ricorda anche il finanziamento dell’intervento: viene citata una variazione di bilancio 2025/2027 finalizzata a finanziare il “miglioramento viabilità comparti” per una somma residua di 650.000,00 euro, e un quadro economico complessivo dell’intervento quantificato in 649.750,00 euro.

Nel merito delle opere, la determina descrive due tratti: il primo per migliorare la viabilità interna del Piano di Zona e dei comparti CA, anche attraverso la via di accesso alla Contrada Garzia (che collega i comparti CA1 e CA2); il secondo per sistemare l’area di ingresso/uscita di via Da Vinci verso il ponte, prevedendo una viabilità carrabile a doppio senso e una migliore continuità pedonale.

È un atto tecnico, ma con effetti molto concreti: la progettazione e la direzione lavori sono il passaggio obbligato per trasformare l’indirizzo politico e le risorse stanziate in cantieri, tempi e soluzioni progettuali. In una zona che vive quotidianamente flussi di traffico, attraversamenti e “colli di bottiglia”, la partita vera – ora – si sposta sul progetto: scelte viabilistiche, sicurezza stradale, accessibilità e integrazione con la rete esistente.  

  1. Benissimo. Colgo l’occasione per fare notare che quella pista ciclabile ha distrutto la viabilità di una delle arterie principali della città! Del resto, se ci passano 10 bici al giorno è pure assai e, in cambio, il traffico su viale Michelangelo si è rallentato tantissimo. Quella pista ciclabile è pure pericolosissima, intersecando varie strade in entrambe le direzioni di marcia.

  2. E a quando un collegamento più comodo tra Manfredonia e Siponto senza dover percorrere 10 inutili kilometri?

  3. Che ditta farà i lavori? X i giornalisti oltre l’ ingegnere di turno, se potete mettere dopo anche chi si aggiudica l’ appalto…
    X Matteo, avete ragione per la pista Ciclabile, forse serviva stringerla un pò, ci passa un’ altra auto, ma sono Normative e Ordinanze Europee di merdaaa

