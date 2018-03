Comune: da Hotels.com Manfredonia meta gettonatissima

Di:

Manfredonia – “NOTA d’orgoglio per Manfredonia: nel 2012 è risultata una meta gettonatissima, facendo registrare il maggiore incremento rispetto al 2011 nelle ricerche su Hotels.com, sito che si occupa della prenotazione di hotel online “. E’ quanto riferisce il Comune di Manfredonia.“La velina, lanciata dal, ha avuto un’immediata eco mediatica, iniziando a rimbalzare di sito in sito, prima a livello locale e poi nazionale, fino ad approdare all’(http://www.ansa.it/web/notizie/canali/inviaggio/news/2013/01/15/10-destinazioni-piu-gettonate-2012-_8077759.html) a caratteri cubitali. Con un aumento del 370% rispetto all’anno precedente, Manfredonia ha quindi conquistato il gradino più alto del podio nella classifica annuale stilata dal sito Hotels.com, segno del grande interesse degli italiani nei confronti della città garganica, che ha lasciato al secondo posto, con un aumento di ricerche del 356%,, parte di un’area marina protetta. Il terzo gradino del podio è invece occupato dall’unica città del nord Italia presente in classifica, Gargnano, sul Lago di Garda, che ha fatto registrare un aumento del 315% rispetto al 2011, a pari merito con Pisticci, in Basilicata”.“Una notizia più che lusinghiera per Manfredonia, cheper un settore, quello del turismo – come scritto nella nota – su cui si sta puntando molto negli ultimi tempi. Basti pensare, ad esempio, che è proprio di questi giorni il varo ufficiale dell’Agenzia del Turismo, un progetto fortemente voluto dal sindaco Aper ‘indirizzare Manfredonia verso il giusto cammino di valorizzazione’. “.Redazione Stato