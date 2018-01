Foggia, rapinano tabaccheria in via Lucera: indagini

Di:

Foggia. Nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e controllo del territorio, nelle prime ore del mattino del 15 gennaio scorso, agenti della P.S., in seguito alla richiesta della Centrale Operativa della Questura, sono intervenuti presso una Tabaccheria sita in via Lucera per allarme in atto.

Giunti sul posto un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine ha riscontrato che quattro persone armate e travisate si sono impossessate di soldi, sigarette e biglietti della lotteria gratta e vinci per un valore da quantificare, dandosi poi a precipitosa fuga a bordo di autovettura.

Una prima perlustrazione in zona ha dato esito negativo, pertanto sono state acquisite le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona per procedere a serrate indagini finalizzate all’individuazione degli autori del reato.

Redazione StatoQuotidiano.it