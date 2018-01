Folle gelosia a Cerignola, manda in ospedale convivente: arrestato

Di:

Foggia. E’ giunta in gravi condizioni presso l’ospedale di Cerignola la giovane donna, di circa 30 anni, dopo aver subito una brutale aggressione da parte del suo convivente, per problemi legati alla gelosia ingiustificata dell’uomo. La paura di ritorsioni da parte del compagno, se solo avesse parlato e detto tutta la verità, nonostante le gravi lesioni riportate, ha spinto la donna a mentire sia ai medici sia alle forze dell’ordine circa l’accaduto. La povera vittima, infatti, per ore continuava a sostenere di essere stata aggredita alle spalle da 4 uomini che l’avevano sorpresa mentre era scesa di casa per gettare l’immondizia. Tale versione, però, non convinceva assolutamente i Carabinieri che, ben conoscendo l’indole violenta del compagno, tra le altre cose affidato in prova ai servizi sociali perché riconosciuto colpevole del reato di rapina, decidevano di approfondire le indagini, fino a scoprire che era stato proprio lui a percuoterla, tanto da fratturarle le ossa del naso e a provocarle varie contusioni su tutto il corpo.

A questo punto il convivente della ragazza, G.L. cl. 84, pregiudicato del posto, è stato arrestato per i reati di lesioni personali gravi e maltrattamenti in famiglia e condotto nel carcere di Foggia.

Quello descritto costituisce l’ennesimo episodio di una lunga serie, atteso che, nel corso dei mesi, la violenza dell’uomo nei confronti della propria compagna, già vittima in più circostanze di episodi di violenza psicologica e fisica, era andata via via ad aumentare, fino a quando, in preda ad un’ira furibonda, l’aveva aggredita in maniera tale da cagionarle lesioni giudicate guaribili in 30 giorni, e che obbligavano i medici a ricoverarla per tenerla sotto stretta osservazione.

Redazione StatoQuotidiano.it