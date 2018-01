Le Saline e la zona umida di Margherita su Easy Rider (Sky)

Di:

Le saline, la zona umida e i suoi fenicotteri rosa, il mare e la costa premiata per quattro anni consecutivi con il riconoscimento della Bandiera Blu: le bellezze e il patrimonio naturalistico di Margherita di Savoia riprese dalle telecamere della trasmissione “Easy Driver” che andrà in onda sabato 27 gennaio su Rai Uno. La trasmissione della rete ammiraglia della Tv di Stato, ha scelto Margherita di Savoia per raccontare le sue bellezze come le saline (le più grandi d’Europa), la zona umida e la costa con il suo mare premiato con la Bandiera Blu.

In questi giorni la troupe della trasmissione, con il regista Giuseppe Govino e le conduttrici Veronica Gatto e Metis De Meo, hanno registrato la puntata di “Easy Driver” che porterà, ancora una volta, all’attenzione di tutta l’Italia, le bellezze del nostro paese. Il sindaco, Paolo Marrano e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, ha voluto incontrare il team della Rai per rivolgere un ringraziamento per il lavoro svolto e l’attenzione mostrata nei confronti di Margherita di Savoia e delle sue bellezze naturali.

La trasmissione “Easy Driver” andrà in onda sabato 27 gennaio.

Staff comunicazione