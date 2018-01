Manfredonia, presentata la 65^ edizione del Carnevale (CONFERENZA INTEGRALE)

UN MOMENTO DELLA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DELLA 65^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DI MANFREDONIA (PH VISITA MANFREDONIA)

Manfredonia, 16 gennaio 2018. Il Carnevale di Manfredonia, giunto alla sua 65^ edizione, si presenta e parte ufficialmente oggi, 17 gennaio, nel giorno di Sant’Antonio Abate (Sand’Andune maschere e sune = Sant’Antonio maschere e suoni). Al passo con l’evoluzione dei tempi, il format di presentazione della kermesse, organizzata anche quest’anno dall’Agenzia del Turismo e tra i soci fondatori di “Carnevalia” l’Associazione nazionale dei Carnevali storici, si evolve in un talk interattivo trasmesso sui canali web e social. Ad illustrare in diretta i dettagli della nuova edizione e fare il punto sullo status quo del Carnevale sono stati Saverio Mazzone (Amministratore Unico dell’Agenzia del Turismo) ed Angelo Riccardi (Sindaco di Manfredonia) intervistati da Saverio Serlenga (Direttore di “Teleradioerre”) e Carmen Palma (componente della redazione di “Stato Quotidiano”, media partner dell’evento). Nel corso della diretta -oltre a conoscere programma, date, eventi, ospiti, Carri allegorici, Gruppi Mascherati, Istituti scolastici e tante altre novità – è stato possibile interagire con gli

intervistati ponendo quesiti online. Le date delle Sfilate sono:

4 Febbraio 2018: dalle 11.00 la sfilata delle Meraviglie

11 Febbraio dalle 2018: 11.00 Gran Parata

13 Febbraio dalle 2018: 18.00 Golden Night

17 Febbraio dalle 2018: 18.00 Notte Colorata







