Borgo Mezzanone, FN “Nostri militanti accompagnano le donne fin sotto i portoni”

Forza Nuova di Puglia e Basilicata punta nuovamente l’attenzione su Borgo Mezzanone con un comunicato stampa. “Su richiesta dei residenti di Borgo Mezzanone- scrivono- da un po’ di sere i nostri militanti accompagnano le donne fin sotto i loro portoni, a causa della mancanza di illuminazione nella zona che va dall’ex campetto di calcio fino a Via Paolo Borsellino. Eppure da mesi, anni, si richiede un po’ d’illuminazione in quella zona. Borgo Mezzanone è terra di nessuno, divisa a metà tra Foggia e Manfredonia, non si sa mai chi debba farle le cose, un continuo rimpallo di responsabilità: in mezzo i cittadini già provati dalla presenza del Cara e annesso campo abusivo, con migliaia di “risorse” , per usare un termine di boldriniana memoria, che non è che si comportino sempre bene”.

“L’ultimo tentativo per migliorare la situazione è avvenuto a dicembre in un incontro con il Prefetto a cui va riconosciuta, da un lato, la tempestività della convocazione riservata a Forza Nuova e ad un delegato dei cittadini, dall’altro lato una dichiarazione d’intenti apprezzabile, ma senza indicare modi e tempi. Nel frattempo che si studia e per non far “morire l’ammalato”, abbiamo deciso di fare da soli, come sempre. Noi ci proviamo a dialogare con le istituzioni, ma si sa, i residenti di Borgo Mezzanone sono figli di un Dio minore. Ed allora facciamo da soli, come da tradizione, mettiamo un pò più di benzina alle auto e la sera, invece di fare lo struscio in via Lanza a Foggia o sul corso di Manfredonia, si va a Borgo Mezzanone a scortare donne, ragazze e bimbe che per tornare a casa devono percorrere il viottolo completamente al buio.

Purtroppo, oltre a questo problema, abbiamo notato che su un lato delle cosiddette palazzine gialle di via Paolo Borsellino vi è una perdita della fogna che ha allagato i box e bagnato i muri. Siamo al limite del disastro igienico sanitario, il tanfo è insopportabile. Nei prossimi giorni i residenti chiameranno le testate nazionali per far vedere cosa è Borgo Mezzanone, oltre a far girare in rete dei video sconvolgenti. La battaglia sociale e civile per Borgo Mezzanone è appena iniziata”.

Ufficio stampa Forza Nuova Puglia e Basilicata