Ecotassa 2018,quanto pagheranno i Comuni pugliesi

Si chiama “Tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani dovuto per l’anno 2018 dai Comuni”. Per esempio quelli pugliesi. La Regione Puglia stante le disposizioni in materia di obiettivi fissati per la raccolta differenziata stabilisce l’ammontare del tributo speciale, ovvero ecotassa.Come?

I Comuni inviano dati e informazioni sulla produzione di immondizia agli Uffici preposti. La valutazione tocca all’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti. Al termine del percorso burocratico è stata fissata l’imposta da assegnare alle singole Amministrazioni comunali.

Dunque è emerso che alcuni Comuni hanno raggiunto l’intento e altri no, Municipi che hanno inviato documentazione non completa,per Ginosa e Monteiasi e Tiggiano aventi percentuali di raccolta differenziata superiore al 55% non è previsto alcun obiettivo di Legge da raggiungere.

Qui l’elenco completo dei Comuni e relativa ecotassa.

A cura di Nino Sangerardi,

Bari 17 gennaio 2019

PUGLIA ECOTASSA COMUNI 2018