Europee: la candidatura di Silvio Berlusconi

“Meno male che Silvio c’è!” Non sono lontani i tempi in cui si cantava questo tormentone per sostenere il partito di Berlusconi durante l’apertura dei suoi comizi. E proprio oggi, più che mai, dopo un periodo in sordina del “ex Cavaliere” in questo nuovo esecutivo che ritorna a suonare, soprattutto dopo che lo stesso, alla veneranda età di 82 anni, ha annunciato di scendere in campo, in prima persona, per portare la profondità del pensiero politico al Parlamento Europeo. “Vedrete che presto il centrodestra tornerà unito” – sottolinea – “perché quella tra Lega e Movimento 5 Stelle é una alleanza innaturale, non credo che abbia molto tempo a disposizione.

Solo il potere ha fatto trovare loro un accordo”. Silvio Berlusconi parla da Quartu, in Sardegna, lì durante un tour elettorale per le elezioni suppletive che si terranno domenica a sostegno della candidata di Forza Italia, Daniele Noli. Otto comuni, a Cagliari, dovranno trovare un candidato che prenda il posto di Andrea Mura, quel Mura velista 53enne eletto a marzo nel Movimento Cinque Stelle e costretto alle dimissioni da parlamentare perché espulso dallo stesso partito per la sua idea di fare “politica in barca” come testimonial (del mare?) per la salvaguardia degli oceani e delle micro-plastiche. Un episodio triste messo in risalto anche dal leader di Forza Italia che dice: “Quelli del Movimento 5 Stelle sono degli scappati di casa, come il deputato che era stato eletto qui, che ha preferito la barca e il mare all’impegno in Parlamento”. “C’è bisogno di cambiare questo governo, dove una parte è rappresentata dal Movimento Cinquestelle guidato da persone con nessuna esperienza e nessuna competenza. Sono come quei signori della sinistra comunista del ’94 in più hanno questo grande difetto”. Una candidatura a sorpresa che di certo romperà degli equilibri, voluta soprattutto per far riacquistare forza al suo partito.

A cura di Francescapaola Iannaccone