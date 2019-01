Manfredonia, 103 anni e Nina non li dimostra

Di:



Prima nella cappella della Stella maris a Siponto per ascoltare la messa e dopo tutti assieme a festeggiare i 103 ani di Gaetana (da tutti chiamata amorevolmente “zia Nina”

Il segreto di Gaetana nel giorno del suo centotresimo compleanno: bravi, buoni, ubbinienti e amici con tutti. Praticamente amore per una buona vita.

Nina a 103 anni gioca ancora tanto bene a carte e le nipoti non riescono a vincere una partita. Festa di compleanno nella famiglia Stella Maria oreganizzata dalla Coppeeativa Santa Chiara.