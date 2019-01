Puglia: avvio soleggiato ma con tendenza a peggioramento

GIOVEDI’: l’alta pressione inizia a mostrare segni di cedimento erosa da una saccatura in avanzamento da Nord. Nuvolosità in aumento nel corso della serata con possibilità di locali fenomeni sui settori appenninici in sconfinamento anche al Salento. Temperature minime in aumento, con estremi di 9°C; massime stabili, con punte di 14°C. Venti moderati meridionali. Zero termico nell’intorno di 1700 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mossi.