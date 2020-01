Biella, il foggiano Colombano Sacco nuovo direttore di Nefrologia e Dialisi

Il dottor Colombano Salvatore Martino Sacco è il nuovo direttore della struttura complessa di Nefrologia e Dialisi dell’ASL di Biella. 57 anni, sposato e padre di tre figlie,. Dopo la laurea nel 1995 in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti nel 1999 si è specializzato in Nefrologia presso l’Università degli Studi di Parma. Dal 2000 lavora in ambito pubblico come dirigente medico all’interno del Servizio Sanitario Nazionale. Ha operato in diverse realtà ospedaliere italiane tra cui l’Azienda Ospedaliera S.S. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria eIl dottor Sacco sarà in servizio all’ospedale di Biella dal 1° febbraio.

Più di 1000 gli interventi eseguiti come primo operatore e oltre 500 come secondo in casi di fistole arterovenose native e protesiche, cateteri peritoneali, cateteri venosi centrali tunnellizati e non.

