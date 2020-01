Bisceglie. “Dopo ennesimo atto criminoso clima pesantissimo”

Il Presidente Unibat Savino Montaruli ha dichiarato: “ora Bisceglie deve uscire dal suo stato di isolamento e deve unire le sue forze e le sue energie positive per reagire ad un clima di tensione insopportabile, che perdura. Se gli strumenti posti in essere finora, telecamere o altri presidi che evidentemente possono servire ad individuare un incappucciato ma non evitano le tragedie, non siano assolutamente sufficienti allora significa che deve prevalere quella rivoluzione culturale mai ancora avvenuta. E’ necessario – prosegue Montaruli – che si ponga fine ad un clima di tensione peraltro alimentato da faide interne, politiche ma anche di mondi paralleli, che tanti danni stanno facendo alla straordinaria città. Io stesso, in seguito al mio impegno professionale doveroso anche per le imprese con interessi commerciali nella città di Bisceglie ma soprattutto per l’affermazione di un percorso sindacale di riconoscimento dei Diritti, ho subito minacce, ingiurie e persino calunnie a mezzo stampa, alimentate da soggetti che, evidentemente, non amano o amano troppo poco la loro città. Ovviamente è tutto documentato e coloro che non hanno impedito questo e che non hanno evitato le pubblicazioni di queste intimidazioni sui loro post sono corresponsabili dei loro possibili effetti quindi indegni di rappresentare le Istituzioni e la politica locale. Come primarie Associazioni di Categoria CasAmbulanti e Unibat, unitamente al sempre presente ed operativo Presidente della Delegazione di Bisceglie, Vincenzo Todisco, saremo al fianco delle Istituzioni sempre e comunque, per una nuova stagione di rispetto delle regole e per quella stagione dei Diritti che anche a Bisceglie, con fatica, vanno affermandosi. Gli atti recenti parlano chiaro e quella Rivoluzione è soprattutto opera nostra che con forza l’abbiamo richiesta. Quel sistema che ha portato la città di Bisceglie in queste condizioni va profondamente e definitivamente sradicato.

La città è forte e questa volta saprà reagire con fermezza, senza vani populismi e al di la dei messaggi di circostanza.” – ha concluso Montaruli sempre deciso e puntuale.

bisceglie, 17 gennaio 2020 – Area Comunicazione Unibat