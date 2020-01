Bomba a farmacia Sergio Silvestris, politica “Un gesto vile”

“Vicinanza all’amico Sergio Silvestris e a tutti i biscegliesi, perché il vile attentato che ha colpito Sergio colpisce l’intera comunità. Chi pensa di intimorirlo non conosce lui né come farmacista, né come politico, né come cittadino: Sergio ha sempre combattuto l’illegalità facendo della Sicurezza e dell’Ordine pubblico i suoi cavalli di battaglia, oggi più di ieri. E oggi più di ieri non sarà lasciato solo in primis dai biscegliesi, ma anche da tutti gli amici”.

Bomba danneggia farmacia Silvestris, la solidarietà del gruppo FI

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Nino Marmo, Giandiego Gatta, Domenico Damascelli e Francesca Franzoso.

“Siamo vicini all’amico Sergio Silvestris, la cui farmacia è stata danneggiata la notte scorsa dall’esplosione di una bomba. Atti intimidatori che non sfioreranno, ne siamo certi, la sua grande passione politica fatta di impegno e abnegazione. Sergio, il nostro amico e collega di partito, sempre pronto a difendere la legalità e gli interessi esclusivi dei cittadini perbene. Siamo con lui, nella consapevolezza che eventi del genere non faranno che rafforzare la grinta che ha nel fare “buona Politica””. /comunicato

Ordigno farmacia Silvestris, Congedo: “Invito Sergio a non lasciarsi intimorire”

Nota del Consigliere regionale di FdI, Erio Congedo. “Esprimo la mia solidarietà all’amico Sergio Silvestris per il vile atto intimidatorio subìto questa notte ai danni della sua farmacia. Un ordigno non può scalfire né l’uomo né il professionista, per questo invito Sergio a non lasciarsi intimorire e a proseguire con la dignità di sempre e a testa alta”.