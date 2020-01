Cusmai – Lega Foggia: Delirio M5S, pensano a Salvini pure se non è Ministro

e criticando Matteo Salvini, secondo loro sordo alle richieste di incontro durante la sua permanenza al Viminale come Ministro dell’Interno.

Mi preme ricordare agli smemorati la presenza fisica in Capitanata di Matteo Salvini almeno 3 volte nell’anno di Governo, le vaste operazioni di contrasto alla criminalità, l’attuazione dei Decreti Sicurezza che hanno dato più fondi e poteri alle Forze dell’Ordine, hanno permesso l’arrivo di 594 nuove unità in tutta la Puglia e ricordo anche l’ufficiale inizio dello smantellamento della baraccopoli di Borgo Mezzanone.

Il Ministro Lamorgese infatti ha già annunciato che il Governo potrebbe pensare di attuare una sanatoria per rendere regolari gli immigrati e questo dovrebbero spiegarlo agli agenti e ai residenti magari del Quartiere Ferrovia che ogni giorno vivono il disagio di questi immigrati lasciati liberi di delinquere e compiere atti osceni per le strade di Foggia, San Severo e altre zone della nostra Provincia. Comprendo però gli amici grillini, ormai consapevoli della disfatta e dell’aver perso gran parte dell’elettorato dopo essersi messi a braccetto con il PD, il partito con cui non volevano avere niente a che fare.

Magari anche in Puglia nel tentativo di accaparrarsi qualche poltrona a livello regionale penseranno dopo averlo criticato aspramente di allearsi con Emiliano alle prossime regionali in perfetta “coerenza a 5 stelle “così come fatto in altre regioni”.

Daniele Cusmai, Segretario Provinciale Lega Foggia