Domenico Rizzi “Autovelox sì – Autovelox no a Zapponeta, chiesto annullamento verbali”

Zapponeta: “Abbiamo chiesto l’annullamento di tutti i verbali di infrazione emessi dal comando dei vigili urbani del Comune di Zapponeta, accertati dagli autovelox posizionati sulla S.P. 141 delle Saline, nel territorio di Zapponeta, qualora gli stessi non fossero autorizzati al funzionamento e la restituzione delle somme per chi avesse già provveduto a pagare”.

Lo dice in una nota inviata a StatoQuotidiano il sig. Domenico Rizzi,Coordinatore del Circolo “Articolo Uno” di Zapponeta.

“L’abbiamo chiesto al Prefetto di Foggia, in quanto riteniamo aberrante che un Comune possa “fare cassa” sanzionando i cittadini già allo stremo per le difficoltà economiche e finanziarie che tutti attraversano in questo periodo, calpestando i diritti ed i doveri”.

“I fatti: questa amministrazione tanto solerte cosa avrebbe fatto?

Non avrebbe rispettato il Decreto n. 11829/2010, con il quale sono stati individuati i tratti di strada del territorio provinciale per l’uso dell’autovelox, che recita anche – secondo le disposizioni di legge e le direttive del Ministero dell’Interno – di “utilizzare e installare dispositivi o mezzi tecnici anche automatici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada” e “in considerazione che la polizia stradale è incaricata a predisporre periodicamente i relativi servizi mediante autorizzazione prevista da inviare per conoscenza alla Prefettura U.T.G., le attività di tutte le forze di polizia inclusi i comandi delle polizie municipali che vogliono attivare l’accertamento remoto della velocità, al fine di razionalizzare il controllo dell’intero territorio provinciale ed utilizzare le finalità di deterrenza verso gli eccessi di velocità in modo da prevenire più efficacemente l’incidenza sulle strade ed evitare la conseguente mortalità”.

Quindi una buona amministrazione avrebbe innanzitutto preventivamente sensibilizzato l’opinione pubblica alla riduzione della velocità usando anche altri mezzi oltre agli autovelox (dossi, dissuasori ecc.).

Invece i nostri amministratori hanno fatto l’esatto contrario. Cioè, a nostro avviso, e saranno gli organi accertatori a verificarlo, hanno usato gli autovelox in maniera spropositata e sproporzionata danneggiando gravemente chiunque con l’unico fine di incassare soldi, quando invece gli sprechi e gli sperperi non si contano”.