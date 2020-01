Foggia. FdI “Subito il bando per gestione e recupero tributi locali”

. Come comunicato in una nota stampa, “il Coordinamento Cittadino ed il Gruppo Consiliare al Comune di Foggia di Fratelli d’Italia, nel corso dell’incontro programmato con i vertici provinciali hanno affrontato la grave questione relativa alla gestione e al recupero coattivo dei tributi locali.

A tal proposito è stato espresso forte disappunto per la mancata redazione della delibera consiliare, relativa all’affidamento esterno della riscossione dei tributi comunali, come peraltro deliberato in un precedente Consiglio Comunale.

Non si comprendono -è stato sottolineato- le ragioni di tale ritardo, atteso il riconosciuto disguido e il pesante disagio provocato ai cittadini nel pagamento dei tributi comunali.

Il Coordinamento Cittadino ed il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia, pertanto, confermando quanto già espresso in Consiglio Comunale, ne sollecitano la convocazione urgente per l’approvazione della relativa delibera per l’espletamento di una gara pubblica onde poter affidare in via definitiva la gestione ed il recupero dei tributi locali, sottolineando l’assoluta impossibilità di internalizzare il servizio di riscossione per la grave carenza di personale e ritenendo, nel contempo, assolutamente impropria ogni forma di inserimento surrettizio di società di affiancamento.

Non è il momento di procedere con soluzioni tampone, occorre, viceversa, offrire, in una situazione particolarmente delicata per la Città, una chiara e trasparente iniziativa, che possa restituire fiducia e credibilità ai cittadini”.