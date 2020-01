Foggia. “Hot topics della moderna urologia” con il prof. Carrieri

ladell’Università degli Studi di Foggia, diretta dalospiterà il

Il tradizionale convegno, che quest’anno ha come titolo “ Hot topics della moderna urologia”, vedrà un confronto interdisciplinare “ face to face” tra alcuni dei maggiori esperti pugliesi e lucani di neoplasie renali, vescicali, prostatiche e di patologie disfunzionali quali l’incontinenza urinaria, la disfunzione erettile e la calcolosi urinaria. Al faccia a faccia prenderanno parte con il loro contributo anche oncologi, anatomopatologi e radioterapisti. Prevista anche la partecipazione di ospiti di assoluto livello scientifico, provenienti da centri di riferimento in campo nazionale.

L’importante simposio vuole fare il punto su come le nuove tecnologie di diagnosi e terapia (chirurgia robotica, terapia focale, chirurgia minivasiva della calcolosi) siano in grado di migliorare, non solo in termini di outcome oncologici e funzionali ma anche e soprattutto in termini di qualità, la vita dei pazienti.

La Clinica Urologica dell’Università degli Studi di Foggia da alcuni anni è considerata centro di riferimento nazionale per la diagnosi e la terapia delle patologie prostatiche in termini di ricerca e di tecnologie utilizzate (Biopsie prostatiche fusion, chirurgia robotica e terapia focale), per il trattamento minivasivo della calcolosi renoureterale, dell’incontinenza maschile e femminile e della riabilitazione uro-andrologica.