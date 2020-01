Foggia, lettera aperta a Emiliano: “Riattivazione immediata dei voli dal Gino Lisa”

Preg.mo Presidente, nel porgerle i nostri complimenti per la sua recente conferma come candidato alle prossime elezioni amministrative, cogliamo, altresì, l’occasione per ricordarle il suo impegno con il territorio di Capitanata in relazione alla riattivazione immediata dei voli dallo scalo Gino Lisa chiaramente all’esito della consegna della nuova pista.

Sappiamo con certezza che il territorio confida in questa riattivazione e per questo le inoltriamo il risultato di una petizione on line promossa da un cittadino foggiano e sostenuta dal Comitato Vola Gino Lisa.

Come avrà modo di contare sono 3.240 firme certificate, raccolte in meno di un mese attraverso un noto sito on line.

Tanti cittadini pugliesi che Le chiedono semplicemente di sostenere politicamente la riattivazione ai voli civili di uno scalo che verosimilmente a maggio potrà offrire una infrastruttura strategica per l’economia turistica di una provincia che puntualmente ogni estate regala alla Regione un primato estivo. Sappiamo tutti però che il turismo va sostenuto ed adeguato alle esigenze di una utenza sempre più sfuggente ed interessata a tempi più comodi e veloci.

L’aeroporto Gino Lisa è l’unica strada per l’intero Gargano per scoraggiare una pericolosa fuga verso altre mete ma è altresì l’unico strumento per destagionalizzare il turismo e allargarlo anche ad altri mesi. Presidente raccolga l’appello di questi cittadini e lo faccia proprio prima della chiusura del suo mandato. Sarà per Lei certamente un ottimo saluto finale nei confronti del suo elettorato e magari anche un possibile buongiorno nel caso della Sua rielezione.

SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA PETIZIONE ON LINE SU CHANGE.ORG

https://www.change.org/p/presidente-della-regione-puglia-michele-emiliano-vogliamo-subito-i-voli-al-termine-dell-allungamento-della-pista-del-gino-lisa-di-foggia?recruiter=149072275&recruited_by_id=80a704a0-352c-11e4-b2b4-a500461febc2&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard

Egregio Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, noi cittadini siamo contenti di vedere finalmente in realizzazione l’allungamento della pista del Gino Lisa di Foggia, un’opera che chiediamo ed attendiamo da molto tempo, più di dieci anni ormai, e che metterà in condizioni il nostro aeroporto di essere realmente sul mercato e di far atterrare gli aeromobili più comuni utilizzati dalle compagnie aeree.

Ci accodiamo all’appello già lanciato da Vola Gino Lisa e da Mondo Gino Lisa di attivarsi, sin da ora, attraverso la società Aeroporti di Puglia e di contattare le compagnie aeree per programmare i nuovi voli dal “nuovo” Gino Lisa, in concomitanza del termine dei lavori di cui sopra.

Siamo infatti consci che le imprese aeree hanno bisogno di molti mesi per programmare i nuovi operativi, pertanto non vogliamo che si accumuli altro ritardo al termine delle opere in corso, ma vogliamo che si arrivi pronti a volare per quella data, così come è sempre stato fatto per Bari e Brindisi.

Siamo interessati a volare con compagnie low cost come EasyJet, Volotea, Vueling, EuroWings, WizzAir e Ryanair ma anche di quelle di linea come, ad esempio, Alitalia e di debuttare verso destinazioni di nostro maggiore interesse, come Milano, Torino, Venezia, Bologna, Roma, Palermo, Catania ma anche Londra, Parigi e Berlino.

Glielo chiediamo esplicitamente!

Questo è il corretto inizio!

Siamo sicuri che il Gino Lisa dimostrerà finalmente il suo vero mercato e conoscerà anche nuovi collegamenti nel successivo futuro.

Confidiamo in Lei, confidiamo nella Sua parola dataci in più di un’occasione, confidiamo nella Sua proattività e siamo sicuri che si attiverà subito per quanto Le stiamo pubblicamente chiedendo. In fede, un cittadino pugliese, un prossimo viaggiatore del Gino Lisa in attesa di poter volare!”

Fonte volaginolisa.it