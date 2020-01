Grave incidente sulla Foggia Orsara: autobus – mezzi, 2 morti (foto)

Foggia. La strada statale 90 “Delle Puglie” è provvisoriamente chiusa al transito in corrispondenza del km 76,200 a causa di un incidente avvenuto nel Foggiano. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti un’autovettura ed un pullman di Ferrovie del Gargano e nell’impatto risulterebbero 2 persone decedute. Probabilmente le vittime sono di nazionalità straniera. Nessun ferito tra i passeggeri presenti a bordo dell’autobus di linea.

La circolazione è deviata sulla viabilità locale, su strada Ponte Albanito. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Focus

Da raccolta dati, il mezzo di Ferrovie del Gargano era partito alle 17.15 da Foggia ed era diretto ad Orsara di Puglia. Come riporta la società Ferrovie del Gargano “Fatale è stata la collisione con un’auto, una delle quali pare immessasi sulla carreggiata da un’altra strada”.

