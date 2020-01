“La biodiversità nel territorio di Manfredonia e Capitanata”

Manfredonia. Organizzato dalla CIVILIS Confederazione Europea/ Corpo Volontari CIVILIS Ispettori Ambientali Territoriali e dal Comitato ENDAS di Manfredonia con APULIA BIODIVERSITY TOU, il CONVEGNO sul tema: ”” che si terra Sabato 18 gennaio 2020 con inizio alle ore 18:00 presso l’Auditorium Comunale C. Serricchio – Palazzo Celestini in Corso Manfredi, ad aprire il convegno i saluti alle Autorità, relatori, associazioni e pubblico presente è il gen. Giuseppe Marasco Presidente Nazionale CIVILIS nonché del Comitato ENDAS di Manfredonia, moderatore del convegno i giornalisti Anna Maria Vitulano e Michele Apollonio a seguire i relatori: dott. Michele Quitadamo” Sostenibilità ambientale e tutela della biodiversità”; Dott. GianmarcoTartaglia ” Variazioni e dinamiche della biodiversità in un grande impianto eolico industriale “, Dott. Andrea Gallizia ” La Tutela della biodiversità attraverso l’approccio etologico “; Dott.ssa Francesca Trenta “Strategie naturali a sostegno del comparto zootecnico a tutela della biodiversità”; Dott.ssa Francesca Toto ” Lotta al randagismo a tutela della biodiversità quale strumento di valorizzazione delle aree protette”; Dott. Matteo Ferretti ” Equilibri naturali e tutela della biodiversità animale in un area protetta”.

Il Centro Studi per l’Ecologia e la Biodiversità degli Appennini – Project Wolf Ethology con la CIVILIS ENDAS, e i suoi gruppi operativi di Teramo, Gargano e Tosco – Emiliano, attraverso una serie di eventi scientifico-divulgativi, intende focalizzare l’attenzione sul prezioso e importante concetto della biodiversità e le problematiche legate ad essa. Nasce così l’ “Apulia Biodiversity Tour” ossia convegni, conferenze, seminari e incontri nella regione Puglia volti a focalizzare a 360 gradi le tematiche inerenti la biodiversità in toto. L’obiettivo dell’iniziativa non ha il solo scopo di esporre ricerche e studi condotti dai relatori che interverranno nei vari eventi ma di sensibilizzare e informare la collettività sul prezioso valore della biodiversità come messaggio da donare alle generazioni future. gen. Giuseppe Marasco