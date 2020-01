Lamorgese – DIA “Criminalità Gargano, sistema fraudolento nel settore agro-rurale” (II)

"Nell’area garganica assumono un ruolo sempre più strategico i territori di San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Sannicandro Garganico e Cagnano Varano con le incisive presenze di gruppi locali - come i Martino e i Di Claudio - Mancini, tra loro contrapposti - ed il ritorno della famiglia malavitosa Tarantino, cui si aggiungono nuove figure criminali che sono riuscite a diventare punti di riferimento in zona per i sodalizi di Foggia, San Severo e Gargano".