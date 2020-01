Manfredonia, XV Congresso SIMG-Dauna “Le malattie croniche”

Il XV Congresso della SIMG-Dauna, come il precedente, continua nella sua funzione di porre all’attenzione della Medicina Generale Dauna il tema delle malattie croniche (MC). Queste ultime costituiscono da alcuni anni una priorità di salute pubblica nei Paesi Occidentali ma ben poco viene fatto per la prevenzione primaria. E’ noto che i determinanti di salute dipendono solo per il 10% dai servizi sanitari, mentre per il 90% dipendono dai fattori genetici, comportamentali, socio-economici ed ambientali.

Alcune Malattie Croniche purtroppo non sono affatto note o magari sottovalutate per i danni alla salute del singolo cittadino e della comunità, quali l’infertilità conseguenza dell’inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua; le OSA e la sonnolenza diurna spesso concause dell’obesità. Inoltre è necessario che il Medico di Medicina Generale ponga l’attenzione anche a un futuro prossimo: i cambiamenti climatici e le

conseguenze negative sulla salute dell’uomo. Quest’ultimo è un tema che nelle ultime due decadi se ne discute a livello mondiale e i Governi sono incapaci di dare una risposta unica. Pertanto è importante sensibilizzare il MMG nel suo ruolo privilegiato. Egli è per il cittadino la “porta d’ingresso” del SSN (L. 833/78) e gestisce le patologie acute e croniche. Certamente il MMG potrebbe essere un nuovo osservatorio sul tema di “ambiente e salute”. Si ricordi che ad oggi i fattori ambientali modificabili sono causa nel mondo di un ¼ delle malattie e delle morti (OMS).