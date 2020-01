Mattinata. Tentato omicidio in concorso. Cassazione: inammissibile ricorso 31enne

Roma. “Il ricorso, infatti, è proposto avverso provvedimento emesso ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione a motivo rinunciato e diverso da quelli consentiti. Si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura“.

Con sentenza di recente pubblicazione, ma con udienza relativa allo scorso maggio 2019, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal legale di Andrea Quitadamo, Manfredonia 19.07.1989, contro una sentenza dell’ottobre 2018 della Corte d’Appello di Bari.

I fatti

Da atti: “con sentenza del febbraio 2018, il Tribunale di Foggia aveva condannato il ricorrente alla pena di otto anni e sei mesi di reclusione, avendolo dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 56, 110, 575 cod. pen., in danno di A.P.P., nonché del reato di cui all’art. 4 I. n. 110 del 1975, reati commessi il 7.4.2016, in continuazione”.

Pena ridotta in Appello

L’uomo aveva “proposto gravame e, successivamente, rinunciava parzialmente ai motivi. Su concorde richiesta delle parti, la Corte di appello di Bari, con sentenza dell’ottobre 2018, preso atto di tale parziale rinuncia, in riforma della sentenza di primo grado, riconosceva le circostanze attenuanti generiche e rideterminava la pena in tre anni e quattro mesi di reclusione”.

Il difensore dell’imputato ha dunque proposto ricorso per cassazione, con atto in cui “deduce, nullità della sentenza impugnata per omissione o erroneità della motivazione, derivante da mancata indicazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.”.

La Cassazione ha evidenziato tra l’altro come “secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di patteggiamento in appello, come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, sentenza n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522).