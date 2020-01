Pinuccio di Striscia: “La mafia non fugge da Foggia”

. Non un becero atto intimidatorio, ma un ordinario segnale di ‘normale attività criminale’ che non ‘se ne fotte’ dello Stato, delle marce e dei proclami. Sembra quasi che la mafia foggiana voglia comunicare al resto della nazione che rappresenta l’unica vera forza indiscussa in questo territorio.

Voi marciate? E io mafia dopo solo qualche ora, quando ancora a terra ci sono le tracce degli striscioni, piazzo una bella bomba carta davanti ad una attività commerciale! La mafia del foggiano, quindi, non è un gruppo di malavitosi comuni ma un cancro in metastasi che ha radici ovunque, e quando dico ovunque parlo anche dei palazzi della politica, negli uffici tecnici degli enti, e della macchina che muove la burocrazia che porta agli appalti.

Una ricetta ovviamente non c’è, forse serve una grande azione come ‘vespri siciliani’, forse un cambio di tendenza che parte dal basso, forse il tempo di schiacciare il pulsante reset o forse la sede della DDA che dopo anni finalmente arriva a Foggia. Purtroppo però mentre si pensa ancora a trovare una soluzione, gli unici ad avere le idee chiare sono proprio loro, quelli della mafia.. gli unici che purtroppo non fuggono da Foggia”.

Messaggio comparso sulla pagina Facebook dell’inviato di Striscia la Notizia Pinuccio, dopo l’ennesimo attentato avvenuto a Foggia.