San Sebastiano, Polizia locale in festa a San Severo

Nella mattinata di lunedì 20 gennaio, alle ore 12,00, è in programma una conferenza stampa con inizio alle ore 12,00 nella Sala Raffaele Recca a Palazzo Celestini – Residenza Municipale. All’incontro con i giornalisti prenderanno parte il Sindaco avv. Francesco Miglio, l’Assessore con delega alla Sicurezza e Polizia Locale ing. Luigi Montorio, il Comandante della Polizia Locale, Magg. Dott. Ciro Sacco.

Nella conferenza stampa il Comandante Sacco renderà noti i dati dell’attività svolta nel corso del 2019 e gli obiettivi per il 2020, appena iniziato, che vedrà il Corpo impegnato in attività di presidio del territorio in coordinamento con le FF.OO.

Oltre alla conferenza stampa, nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio, alle ore 18,30, nella Chiesa della Madonna della Libera e San Sebastiano si terrà la Santa Messa, concelebrata dal Vescovo Diocesano Mons. Giovanni Checchinato e dal Parroco Mons. Giovanni Pistillo.