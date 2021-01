“Ci è sfuggito dal laboratorio e si è diffuso in citta come ha fatto un certo virus a Wuhan, ci auguriamo di infettare animi e coscienze”. Il gruppo musicale Tavola 28 lancia il suo brano ‘C’era uno di Candelaro uno del Cep e uno della stazione’ e “nn è ‘na barzllet”, il ritornello che scandisce la parte iniziale del pezzo.

Una denuncia sociale che fotografa anche la cronaca recente e affonda le sue note dentro un contesto che non lascia spazio a speranza, se non quella di emigrare.

“Tavola 28 is back in town – commentano- per chi ne avesse sentito la mancanza, rabbiosi nei confronti di chi vuol fare di tutta l’erba un fascio e vuol rendere virale il malessere di questa terra, quella in cui nascemmo di cui siamo sempre fieri”.