Da oltre un secolo i festeggiamenti del Carnevale a Manfredonia hanno sempre avuto inizio il 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio Abate, da cui il detto Sant’Andunje, masckere e sune.

Quest’anno non sarà così, per via dell’emergenza sanitaria in corso.

Approfittiamo, allora, di questa pausa, per sfogliare a ritroso le pagine della nostra storia e scoprire dove questa tradizione nella nostra città assunse i connotati di una vera e propria festa.

Erano i primi anni del Novecento, quando proprio nel giorno di Sant’Antonio Abate, il devoto Daniele Gelsomino titolare della Premiata Ditta di Fuochi Pirotecnici Gelsomino, cominciò ad allestire presso la sua abitazione, di fronte Largo Clemente, una cappelletta in onore del santo protettore del fuoco e degli animali. Secondo una leggenda, il santo nato in Egitto si recò all’inferno con il suo maialino per rubare il fuoco al diavolo e donarlo agli uomini, ecco perché venne considerato il protettore del fuoco.