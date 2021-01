Stop striscia imbattibilità per il Foggia di Marchionni: ko al Massimino

Si ferma al Massimino di Catania la striscia di imbattibilità dei satanelli di Marchionni, che chiudono con una sconfitta un girone d’andata davvero importante.

L’approccio dei rossoneri non è dei migliori oggi, si fatica a costruire e qualche sbavatura di troppo.

Il Catania la sblocca con Dell’Oglio, che finalizza la giocata di Sarao approfittando dello spazio concesso con troppa facilità dalla difesa rossonera e insacca nell’angolino.

Il Foggia non abbassa la testa però e combatte, perde Rocca ma continua a cercare con caparbietà la testa di Dell’Agnello trovandola proprio sul finale di primo tempo, con il centravanti del Foggia che salta più in alto di tutti (corner di Curcio) ed in torsione la mette dentro, confermando il suo buon momento.

Ripresa a trazione anteriore del Catania, che alza il ritmo mettendo in difficoltà i rossoneri, cercando la giocata vincente e trovandola con l’ex di turno Piccolo, che raddoppia sfruttando la giocata in verticale di Russotto. Stavolta però non c’è reazione da parte dei ragazzi di Marchionni, che non riescono ad affacciarsi quasi mai dalle parti di Confente fino al triplice fischio.

Il tabellino: Catania – Foggia 2-1

CALCIO CATANIA: Confente; Sales, Silvestri, Tonucci; Calapai, Dall’Oglio (20’st Rosaia), Welbeck, Zanchi (19’st Biondi); Piccolo (41’st Izco), Sarao (34’st Reginaldo), Russotto (20’st Manneh), A disp. Martinez, Noci, Claiton, Pellegrini, Albertini, Maldonado, Vrikkis. All. Giuseppe Raffaele

CALCIO FOGGIA 1920: Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Galeotafiore (1’st Germinio); Kalombo, Garofalo (22’st Morrone), Salvi (39’st Raggio Garibaldi), Rocca (39’pt D’Andrea), Cardamone (1’st Di Jenno); Curcio; Dell’Agnello. A disp. Vitali, Di Masi, Agostinone, Moreschini, Lucarelli, Aramini, Pompa. All. Marco Marchionni

ARBITRO: Matteo Gualtieri di Asti (Pompei Poentini-Teodori-Madonia)

MARCATORI: 14’pt Dall’Oglio (C), 46’pt Dell’Agnello (F), 5’st Piccolo (C)

AMMONITI: Salvi, Kalombo, Dell’Agnello, D’Andrea (F); Sarao, Sales (C)

NOTE: Cielo coperto, terreno in discrete condizioni. Gara disputata a porte chiuse come da DPCM. Angoli 5-3. Recupero: 1’pt, 4’st.

Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920