“La Sposa” su RA1: dove è stato girato? Vieste diventa “La Calabria”

Manfredonia (Foggia), 17/01/2022 – (tvserial) Il 16 gennaio 2022 è arrivato su Rai 1 un nuovo show intitolato La Sposa: scopriamo subito dove è stato girato.

La storia è ambientata in Italia (tra la Calabria e il Veneto) alla fine degli anni ’60. Sono numerose le tematiche, proprie di quel periodo, trattate, tra cui il “matrimonio per procura” e gli scioperi dei braccianti e degli operai. La Sposa è stato girato a Roma, in Puglia e in Piemonte.

Le riprese della nuova fiction sono iniziate a Roma: nella città sono stati ricostruiti alcuni interni. Roma è considerata una delle capitali del cinema: sono numerosi i film e gli show ambientati in questo luogo impreziosito da tre millenni di storia.

La macchina produttiva si è poi spostata in Puglia, dove è stata girata la parte calabrese della storia. Nella regione italiana sono state scelte diverse location, principalmente Monte Sant’Angelo, piccolo comune della provincia di Foggia conosciuto per il santuario di San Michele Arcangelo.

Fonte: Comune di Monte Sant’Angelo

Vieste è un’altra location. Questa splendida stazione balneare – che ha più volte ottenuto la bandiera blu dalla Foundation for Environmental Education – è una meta turistica molto apprezzata dai viaggiatori. A Vieste è possibile visitare un massiccio Castello fatto edificare dagli Svevi: la struttura domina il profilo della città. Nella fiction La Sposa troviamo anche alcune scene girate a Vico del Gargano, uno dei comuni de “I borghi più belli d’Italia” (associazione che promuove i piccoli centri abitati). Presenti anche alcune scene girate in un resort di lusso a Peschici. Fonte: Comune di Monte Sant’Angelo

La parte “veneta” è stata girata in Piemonte. I paesi scelti sono Crescentino, Fontanetto Po (due piccoli comuni in provincia di Vercelli) e Carignano (uno dei comuni piemontesi più antichi, con un enorme patrimonio storico e artistico). Il casale che appare nella fiction La Sposa si trova vicino a Torino; mentre il paese immaginario è stato ricreato nel Vercellese. (tvserial)

Fonte: rai