Manfredonia, Consiglio Comunale in diretta streaming

Questo il link: https://youtu.be/q-OP4E9cimU

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Presidente; Comunicazioni del Sindaco; Interrogazioni e interpellanze; Costituzione delle Commissioni consiliari – art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale; Mozione presentata dalla minoranza ai sensi dell’art. 28 del Regolamento del Consiglio Comunale e dell’art. 39, co. 2, del T.U.E.L. D.lgs. 267/2000.

Il Consiglio Comunale si svolgerà a porte aperte.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, all’ingresso sarà richiesta l’esibizione del Green Pass e sarà obbligatorio indossare la mascherina e rispettare il distanziamento dei partecipanti. In ogni caso l’accesso del pubblico alla Sala non potrà superare il numero massimo di 15 persone.

Sarà garantito l’ingresso in termini di priorità di arrivo.