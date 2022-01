Manfredonia, Giunta modifica importo retribuzione ad interim

Manfredoni (Foggia), 17/01/2022 – OGGETTO: Modifica della deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri della G.C. n. 159 del 17.11.2021. Autorizzazione alla stipula. LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri della G.C. n. 159 del 17.11.2021 avente ad oggetto : “Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione decentrata integrativa per l’annualità 2021– personale dirigente” sono state definite le linee di indirizzo alle quali la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi nel corso della trattazione;

In data 14.12.2021 si è riunita la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale, quest ’ultima, giusto verbale che si allega, richiede di modificare l’importo del valore della retribuzione ad interim nella percentuale del 30% l’incentivazione derivante da specifiche disposizioni di legge nella percentuale dell’80%;



Visto il testo della preintesa, come da atto allegato alla presente, con inserite le modifiche innanzi indicate; Udito l’intervento dell’Assessore al Personale che ritiene doveroso accettare la proposta delle Rappresentanze sindacali al fine di creare un clima disteso tra le parti ed una collaborazione proficua tra le parti; Vista la nota prot. 54008 del 27.12.2021 di condivisione della proposta di parte sindacale; Ritenuto, inoltre, al fine di permettere la conclusione dell’intero iter nel corrente anno, di dover autorizzare la stipula del contratto decentrato, acquisito il parere favorevole dei Revisori dei Conti; Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi , resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in normativa, che qui si intendono integralmente trascritte,

1) di modificare la deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri della G.C. n. 159 del 17.11.2021 nelle seguenti parti:

– per lo svolgimento di incarichi ad interim è attribuito, a titolo di retribuzione di risultato, un importo del valore del 30% della retribuzione di posizione prevista per le posizioni dirigenziali a cui è affidato l’incarico;

– di determinare l’incentivazione derivante da specifiche disposizioni di legge nella percentuale dell’80%;

2) di autorizzare la stipula del contrato decentrato in questione, come da preintesa di cui al testo allegato alla presente, acquisito il parer favorevole dei Revisori dei Conti;

3) di incaricare gli uffici competenti per gli adempimenti attuativi, con invito ad addivenire alla

stipula nei termini prescritti del corrente anno;

4) di dichiarare il presente atto con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, per l’urgente attuazione.

