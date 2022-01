Manfredonia. Stabilizzazione LSU: un vero dilemma

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 16 gennaio 2022. Una della prime beghe della neonata amministrazione Rotice è quella relativa ai lavoratori socialmente utili.

Come è ben noto, trattasi di lavoratori utilizzati dal Comune di Manfredonia, da ben 26 anni, per lavori di pubblica utilità. Gli stessi percepiscono una indennità di mobilità erogata dall’Inps, indennità che può tuttavia essere integrata dall’ente utilizzatore nel caso in cui il lavoratore presti ore suppletive rispetto alle 20 settimanali coperte dalla indennità erogata dall’Inps.

L’indennità è poca cosa, circa 580 euro mensili che con l’integrazione può raggiungere anche gli 800 mensili, una manna dal cielo in una città ad alto tasso di disoccupazione.

Il 31 dicembre, il governo, grazie all’intervento dei nostri politici nazionali, ha prorogato sino al 31 marzo, il termine, per le amministrazioni locali, per procedere alla stabilizzazione degli Lsu, diversamente, avrebbero perso l’indennità di mobilità.

Sono giornate frenetiche, quindi, riunioni su riunioni tra politici e sindacalisti per trovare una soluzione all’annosa questione che al momento sembra davvero lontana. Il punto è che lo Stato, non intende più farsi carico del costo, sin ora erogato dall’Inps, della indennità di mobilità. Quindi, prorogando sino al 31 marzo il termine per la stabilizzazione, lo Stato sembrerebbe essere stato eloquente: “Il problema non è più mio ma degli enti locali”.

La domanda nasce spontanea: come potrebbe un comune come quello di Manfredonia, procedere alla stabilizzazione lavorativa di 116 unità di LSU, quindi facendosi carico di stipendi e contributi che a conti fatti rappresentano un onere economico notevole del quale, credo ma potrei anche sbagliare, il Comune in questo momento storico non potrebbe mai farsi carico per mancanza di copertura di spesa. D’altronde, tanti sono i dipendenti comunali andati in pensione sino ad oggi e non sostituiti perché vi è stata una riduzione della pianta organica a seguito della spending review, oltre al fatto che andrebbero banditi concorsi.

I concorsi, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, sono l’unico modo per essere assunti nella pubblica amministrazione. Partendo da questo assioma, è plausibile pensare di stabilizzare 116 unità di LSU, quindi assumerli a tempo indeterminato presso il Comune di Manfredonia, senza un regolare concorso e soprattutto, con quale qualifica dovrebbero essere assunti? E’ una problematica spinosa di non semplice soluzione, nonostante, forse in modo semplicistico, si continui a parlare di stabilizzazione, ingenerando, forse false aspettative.

La maggior parte degli Lsu è in grado di svolgere lavori manuali, pochi, invece, mansioni di natura amministrativa, per cui, ne rinviene naturalmente che, soprattutto per quelli in grado di svolgere solo lavori manuali la stabilizzazione, a carico del Comune, non sia affatto semplice. Ovviamente l’augurio è che lo Stato trovi, di concerto con gli Amministratori locali una soluzione al problema ma per il momento, nubi dense si addensano all’orizzonte.

Antonio Castriotta