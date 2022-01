StatoQuotidiano.it, 17 gennaio 2022. “Le strade nell’area sono in condizioni vergognose. Transitare con qualsiasi mezzo è diventato un pericolo. Non parliamo poi della comunicazione: fibra assente, nonostante diverse segnalazioni. E’ questa l’idea del turismo diffuso della nostra Amministrazione?”.

Protesta dalla frazione di Tomaiuolo, località del Comune di Manfredonia, distante meno di 7 chilometri dal centro abitato del comune sipontino.

La protesta dei presenti rientra in una richiesta pacifica di maggiore attenzione per tutte le frazioni e località del Comune manfredoniano: da Feudo della Paglia a Fonterosa, da Ippocampo alla D32, dalla stessa frazione Montagna fino a Ruggiano, San Salvatore e Siponto. Dunque, rilevanza alle cd periferie esattamente al centro.

“La nostra frazione sorge a circa 530 metri sul livello del mare – spiegano a StatoQuotidiano dalla località Tomaiuolo – e ogni anno, soprattutto nel periodo primaverile – estivo l’area è visitata sempre con maggiore frequenza da turisti anche stranieri. Non meritiamo queste strade da serie D, non meritiamo la mancanza della fibra, fondamentale per la comunicazione. Chiediamo pacificamente alla nuova Amministrazione comunale del sindaco Gianni Rotice di intervenire, di tutelare quest’area, fondamentale tanto per i residenti e le diverse attività presenti in zona, tanto da un punto di vista naturalistico-escursionistico”.

